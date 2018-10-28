"Уничтожит за несколько километров": в Сеть выложили мощное видео стрельб минометчиков ВСУ

Минометчики ВСУ / скриншот из видео

Солдаты и офицеры ВСУ в очередной раз показали эффективность использования миномета в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook. Согласно обнародованным данным, бойцы-минометчики продолжают оттачивать мастерство на полигонах – ради того, чтобы усилить уровень готовности к выполнению боевого задания в любых условиях.

"Миномет − это 120-миллиметровый кулак командира батальона, которым он быстро может ударить противника с неожиданной позиции. Эта мощная коллективная оружие, способное поражать цель на дальности более 6 километров", − написано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко Дню ВВС ВСУ.