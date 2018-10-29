"Что фашисты сделали с бедным Краматорском": в Сети впечатлились фото города, освобожденного ВСУ

29 октября 2018, 10:10

Украинские интернет-пользователи, как всегда, блеснули остроумием и юмором.

Отремонтированная площадь в Краматорске / Twitter

В Краматорске закончились работы по реконструкции центральной площади Мира.

Снимок, на котором были зафиксированы работы, опубликовала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter под ником "Экс-горловчанка".

Фото вызвало шквал радости и вал шуток среди пользователей Сети.

"Э, бездуховные вы! А где рамки, полицаи с собаками, почему комендантский час не соблюдается? Русского мира на вас нету", − написал пользователь Олег.

"И вообще стиль не похож на кошерный, совковый, Гейропой какой-то отдает", − написала выложившая фото.

"Бл*, что фашисты сделали с бедным Краматорском!", − написала пользовательница Vasilisa Shuter.

"А мог бы быть русский мир", − написал пользователь Zloy Zayac.‏

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети показали, к какому упадку привели оккупация боевиков Донецк.

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Донбасс боевики ВСУ Краматорск Twitter
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