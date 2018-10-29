"Что фашисты сделали с бедным Краматорском": в Сети впечатлились фото города, освобожденного ВСУ

Украинские интернет-пользователи, как всегда, блеснули остроумием и юмором.
В Краматорске закончились работы по реконструкции центральной площади Мира.
Снимок, на котором были зафиксированы работы, опубликовала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter под ником "Экс-горловчанка".
Фото вызвало шквал радости и вал шуток среди пользователей Сети.
"Э, бездуховные вы! А где рамки, полицаи с собаками, почему комендантский час не соблюдается? Русского мира на вас нету", − написал пользователь Олег.
"И вообще стиль не похож на кошерный, совковый, Гейропой какой-то отдает", − написала выложившая фото.
"Бл*, что фашисты сделали с бедным Краматорском!", − написала пользовательница Vasilisa Shuter.
"А мог бы быть русский мир", − написал пользователь Zloy Zayac.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети показали, к какому упадку привели оккупация боевиков Донецк.