Подвели соцсети: Вычислили еще одно подразделение российской армии времен аннексии Крыма

Весной 2014-го в аннексии Крыма принимала участие 66-я бригада ВС РФ, прибывшая из Ставрополя.

К такому выводу пришли участники расследовательского проекта InformNapalm. "66-я бригада управления ВС РФ участвовала в оккупации Крыма. Ранее фиксировали участие военных 66-й бригады управления ВС РФ в войне на Донбассе и в Сирии. Об участии этого подразделения в оккупации Крыма до сих пор информации не было, в перечне военной прокуратуры Украины эта бригада не названа", − заявили они.

Также известно, что факт участия этого подразделения ВС РФ (входящего в состав 49 общевойсковой армии, дислоцированной в Южном военном округе) удалось установить благодаря страницам в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" одного из военнослужащих (подписанного как Александр Александрович). Тот опубликовал снимок с медалью "За возвращение Крыма" и снимок с самолетом "Ан-30-100" на аэродроме населенного пункта Кировское.

"В альбоме оккупанта найдены фото, сделанные в Крыму. Вот он на территории, где дислоцируется Передвижной узел связи 744 центра связи ЧФ РФ (в/ч 40136, оккупированный Севастополь, Инженерная балка, 7), возле памятника воинам "Свьязькомтреста". Вероятно, именно здесь расположилось оккупационное подразделение 66 бригады управления во время аннексии Крыма", − заявили расследователи

Напомним, ранее сообщалось о том, что западные СМИ рассказали о спецоперации военных и спецслужб во время аннексии Крыма.