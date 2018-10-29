В популярных российских мультиках для самых маленьких обнаружили пропаганду

Кадр из "Трех богатырей" / Скриншот

Проведенный украинскими специалистами блиц-опрос показал, что огромной популярностью среди маленьких украинцев пользуются мультфильмы "Свинка Пеппа", "Фиксики", "Маша и Медведь", "Три богатыря".

Однако мало кто из родителей знает, либо обращает внимание на то, что все эти мультики изготовлены в России. Украинские же психологи уверены - просмотр российских мультиков опасен для маленьких зрителей, пишет "24 канал".

"То, что Киев априори является вотчиной России, в этом и есть большая опасность. Этот мультик, полностью пропитан идеей российского империализма",– сказала кандидат политических наук Вероника Уэлч по поводу серии мультфильмов "Три богатыря".

"Единственная правильная власть и богатыри-дурачки без критического мышления. А вся символика в мультфильме говорит о том, что Киев исторически был частью России – вот какие образы показывают создатели серии российских мультиков о трех богатырях", – отметила эксперт.

Дьявол кроется в мелочах - так, российская символика, которой пропитана часть российской мультилпикации, может отложиться в головах детей.

"Дети это все наблюдают и потом когда спрашиваешь, какой флаг Украины – ребенок отвечает, а вот герб – уже сложнее",– добавила Уэлч.

Современная российская мультипликация удивляет даже опытного психолога.

"Например, для меня мультфильм "Белка и Стрелка: Озорная семейка" был достаточно политизированным. Там было много советской символики",– рассказала детский психолог Екатерина Гольцберг.

Читайте такжеВлияние российской пропаганды: экс-депутат Госдумы рассказал, как решить проблему ДонбассаА вообще, считает психолог, украинцам стоит пересматривать украинские мультики.

"Замечательный украинский контент "Полезные подсказки". На мой взгляд, идеально продуманный психологами", – заверила психолог.

Напомним, ранее в Харьковской области разразился скандал - в одной из местных электричек неизвестные разбросали листовки пропагандистской направленности с коммунистической символикой.