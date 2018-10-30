"Чем дети дышат, бл*?", жители Армянска рассказали о последствиях химических выбросов

В Крыму продолжается экологическая катастрофа / Reuters

В Армянске местные жители продолжают жаловаться на ужасную экологическую ситуацию, сложившуюся в результате химических выбросов на заводе "Титан".

При этом у многих детей на теле появились характерные высыпания, также люди страдают от неприятного запаха и жалуются на то, что у них начали выпадать волосы.

В то же время представители подконтрольных России "властей" заявляют, что ситуация находится под контролем и обвиняют активистов в том, что они сеют панику. При этом местные врачи диагностируют у обратившихся за медицинской помощью сезонное обострение ОРВИ, сообщает "Крым.Реалии".

"Сказали, что если будет шумно и если мамы будут плохо настроены, то меня обязаны будут наказать. Так как у меня несовершеннолетние дети, то на 15 суток не имеют права меня посадить. Мне сказали, что будет штраф", - рассказала жительница Армянска Екатерина Пивовар, которую в Крыму объявили пособницей Украины за информацию в соцсетях о ситуации с химическими выбросами.

"У вас в России химиков нормальных нет, чтобы они узнали, что это такое?! А дети? Чем они дышат, бл*?" - заявил в комментарии один из местных жителей Армянска.

Материал о ситуации в Армянске смотрите с 9:15

Напомним, ранее сообщалось, что в результате экологическая катастрофа в Крыму у жителей Армянска выпадают зубы и волосы.