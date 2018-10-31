Ушел из жизни известный писатель и киносценарист Богдан Жолдак

Причиной смерти Жолдака стал разорвавшийся тромб / Фото: rozmova.wordpress.com

В Киеве умер украинский писатель, драматург и киносценарист Богдан Жолдак, ему было 70 лет.

"Тяжелое известие. Как мне сообщил Василий Трубай, только что (после 16:00) внезапно умер Богдан Жолдак (оторвался тромб). Царство Небесное, друг Богдан. Мы запомним тебя как мощного мастера слова и непревзойденного жизнелюба", - цитирует Интерфакс главу Национального союза писателей Украины Михаила Сидоржевского.

Жолдак родился в Киеве 13 февраля 1948 года. Он работал ведущим на телеканале УТ-1 и 1+1, а также на радио. Драматург преподавал сценарное мастерство на кинофакультете Киевского государственного института театрального искусства им.Карпенко-Карого.

Широкую известность ему принесли книги "Горячая Арктика", "Гальманах", "Пакостные тапочки". Автор сценариев фильмов "Ведьма", "Казаки идут!", "Иван и кобыла", "Дорога на Сечь".

Напомним, на 88-м году жизни не стало знаменитого советского и украинского художника-мультипликатора, режиссера и сценариста Давида Черкасского.