"Денег велено не давать": "Власти" Крыма отказались платить компенсацию девушке, пострадавшей от теракта в Керчи

Раненой

Церемония прощания с погибшими в керченском теракте / krymr.com

(аннексированный Россией Крым) 16-летней Наталье Калиниченко "местные власти" отказались выплачивать компенсацию размере 500 тысяч рублей (около 210 тысяч гривен - "Главред").

Соответствующее заявление сделал отец девушки Юрий, сообщает "Радио Свобода".

По его словам, руководитель "крымских властей" Сергей Аксенов во время встречи с жителями Керчи назвал семью Калиниченко "неблагополучной − им денег велено не давать".

Кроме того, Юрий Калиниченко рассказал, что воспитывает дочку самостоятельное, а ее мать давно разыскивается правоохранителями. Живет их семья на те деньги, которые мужчина зарабатывает делая ремонты и трудясь на стройках.

После взрыва в колледже медикам пришлось ампутировали стопу Натальи Калиниченко. Как сказал ее отец, у семьи нет денег на лечение и дальнейшую реабилитацию.

Напомним,17 октября в Керчи 21-летний Владислав Росляков устроил расстрел в политехническом колледже, а затем покончил с собой.