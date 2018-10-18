"Керченского стрелка" Рослякова могли убить, а оружие подбросить - соцсети

Владислав Росляков - преступник или жертва "подставы" спецслужб? / "ВКонтакте"

Социальные сети просто вскипели после керченской трагедии, когда Владислав Росляков, студент политехнического колледжа, устроил бойню в стенах учебного заведения.

Однако виновен ли Росляков на самом деле? Пользователи обратили внимание на странные расхождения в том, как тот ушел из жизни.

Согласно официальной информации, Росляков покончил собой в подражание своему кумиру Эрику Харрису, "колумбайнскому стрелку" - выстрелом из ружья в подбородок. Однако на опубликованных в Сети фотографиях Росляков лежит... с целым подбородком и с целым лицом (воздействие картечного или пулевого патрона из ружья 12-го калибра превратило бы его голову в кровавый трудноопознаваемый фарш.

При этом на теле стрелка лежала книга. Казалось бы, она просто упала со стеллажа, но что, если ей прикрыли раны от другого оружия? Тем более, что две отметины на спине "керченского стрелка" подозрительно похожи на раны от огнестрельного оружия - например, пресловутого автомата, про который упоминали некоторые очевидцы.

Мертвый Росляков и пулевые отметины на боку и спине / Соцсети

Немало пользователей напряг и тот факт, что идя на такое кошмарное убийство, Росляков прихватил в колледж все свои документы - в том числе разрешение на ружье. Также интернет-сообщество заинтересовалось вопросом, как это в не особо вместительных карманах брюк Росляков сумел напихать аж 150 патронов для ружья - при условии, что патронташа на нем не было? Кое-кто высказывал мнение, что сообщник у Рослякова все-таки был сообщник...

Известный в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым высказал предположение, что тут видна рука ФСБ - а исполнителей могло быть и до 9, кто-то из них помог Рослякову умереть.

"Пацана использовали или подбросили уже мертвым. Застрелен в бок. Книга прикрывает пулевые (ранения). Цель – как обычно – помочить в сортирах, прикрыть крах всего в РФ",– говорится в сообщении.

Керчь

теракт

Газ развеялся.Рейх жив.Шпили-вили.Исполнителей несколько.До девяти человек,хотя думаю уже преувеличение от страха.3-4

Пацана использовали или подбросили уже мертвым.Застрелен в бок.Книжка прикрывает пулевые

Цель-как обычно-помочить в сортирах,прикрыть крах всего в РФ pic.twitter.com/lzbpFJRG58 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 18 жовтня 2018 р.

Блогер также выразил убеждение, что массовое убийство в колледже в Керчи организовали российские спецслужбы, которые после этого всячески пытались отвлечь внимание людей от сути, а Росляков был просто жертвой.

"Газы, взрывы, застрелился в подбородок невидимыми пулями, вбросы, "ошиблись" мальчиком. Миллион ненужных деталей топят, отводят от сути. Правда – в теракте, организованном спецслужбами РФ, погибли 22 человека – 16 детей, 5 взрослых и один несчастный пацан ("убийца"). Все",– говорится в заметке.

Позднее в Сети появилось еще одно фото мертвого Рослякова, сделанное с другого ракурса. Так, на снимке видно, что подозреваемый в массовом убийстве был одет в футболку с надписью "Ненависть". Однако и на этом фото его подбородок цел. Выводы можно сделать самим.

Мертвый Росляков. Подбородок мертвеца не выглядит как после выстрела из ружья / Соцсети

Напомним, 17 октября, в политехническом колледже в аннексированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. Интересно, что практически сразу же после суицида было поменяно фото на аватаре страницы Рослякова в соцсети "ВКонтакте". Затем правоохранители разузнали о том, что именно парень "гуглил" перед совершением теракта.

Позднее стало известно о том, что в результате стрельбы в Керченском политехническом колледже число жертв возросло до 20 человек.

Кроме того, был также опубликован список погибших в результате бойни в колледже.