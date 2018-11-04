Ник Вуйчич: Украинцы живут в очень интересное время, сейчас не стоит покидать страну

Ник Вуйчич

Его называют особым посланником, вдохновляющим на борьбу и победу. Удивительным созданием, которому врожденная инвалидность - отсутствие рук и ног - не помешала стать сильным человеком, любящим и любимым мужем, отцом четверых детей и преуспевающим бизнесменом.

На днях всемирно известный мотивационный спикер – 35-летний австралиец Ник Вуйчич - впервые посетил Одессу, где встретился с многотысячной аудиторией во Дворце спорта. А потом дал интервью "Главреду", в котором рассказал, почему украинцам не стоит покидать страну, как из-за буллинга в школе предпринял попытку суицида, и зачем держит в шкафу пару обуви.

- Что, по вашему мнению, отличает жителей разных стран и в чем их схожесть?

- Путешествия по миру, невозможно не заметить культурные различия, которые оказывают влияние и давление на общество. Разные регионы мира сталкиваются с уникальными проблемами, например, особенность Азии - самый большой в мире уровень суицидов... Но абсолютно всех объединяет важность инвестировать себя, в следующие поколения. Именно это, как мне кажется, объединяет и всех людей в Украине. Вас объединяет любовь к ней, желание верить, мечтать и стремление передать свое видение новой стране. Вы живете в очень интересное время и очень важно вдохновлять друг друга на то, чтобы не сдаваться... Я – человек без рук и ног – когда-то не видел своего будущего. И правительство никогда не могло восполнить всех моих нужд, мне понадобилось участие других людей, чтобы увидеть "свет в конце тоннеля". Конечно, в происходящем в стране всегда легче обвинить кого-то другого. Поэтому мое послание такое – сделай лучшее, что можешь сам, а Бог сделает остальное. Пусть больше украинцев помогает украинцам, а не противостоят друг другу изнутри и не разделяют общество. Ведь у вас и без того хватает оппонентов…

- Вы неоднократно бывали в Украине. Почему так часто приезжаете в нашу страну?

- Люблю Украину и возвращаюсь сюда каждые полгода, чтобы сеять семена любви и веры. Я пришел сказать: "Надежда есть!". Именно сейчас настало время, когда мы должны оказать позитивное влияние на общество для того, чтобы те перемены и преобразования, которые хотим видеть, получили положительный результат. Чтобы сейчас люди не покидали страну и могли бросить вызов даже самим себе, оказать позитивное влияние на нынешнее и будущее поколение.

- У вас очень насыщенный график, как восстанавливаетесь, откуда черпаете силы?

- Всегда начинаю день с молитвы, потому что знаю, что сам по себе не являюсь источником надежды и силы, которые во мне видят люди. Я – только отражение того, что дает Бог. Поэтому очень нуждаюсь в молитве, читаю Библию и хожу в церковь.

Поймите, я не позиционирую себя, как наисвятейшего человека, и не говорю, что у меня не бывает плохих дней - у каждого есть взлеты и падения.

Путешествую шестнадцать недель в год. Из них пять выступаю как мотивационный спикер - делюсь с людьми практическими вещами о том, как можно ставить определенные цели и двигаться к ним, преодолевая трудности. Остальные одиннадцать недель я проповедую Евангелие. Также у меня есть две команды, и, когда не путешествую, то стараюсь работать только по вторникам, средам и четвергам.

- Почему только – среда, вторник, четверг?

- Эти три дня – мои рабочие, остальные стараюсь провести с семьей и не отвечать на телефонные звонки. Потому что, когда я в разъездах, то работаю очень много, а, вернувшись домой, должен быть со своей командой и с семьей, которая очень во мне нуждается. (У Ника Вуйчича и его супруги Канаэ Мияхаре четверо здоровых детей - двое сыновей и девочки-двойняшки, – ред).

Очень люблю плавать с детьми. Это забавно, как они изобретательны и придумывают все новые и новые развлечения со мной, зная, что у меня нет конечностей. Особо предприимчив мой старший сын Киоси: ему только пять с половиной лет, но у него душа взрослого человека и с ним очень интересно проводить время.

Раз в неделю приглашаю свою жену на свидание. Мы идем в ресторан, смотрим вместе кино, гуляем. Для брака очень важно, чтобы супруга понимала – я не просто муж, а и лучший друг. Признаться, мне трудно очень трудно делиться с ней своими эмоциями, но это необходимо... Ни один брак не застрахован от пуль. Поэтому мы должны всегда подпитывать наши отношения. Мне нравится путешествовать по всему свету, достигая мира, но при этом не хочу так часто уезжать от семьи... Может, в следующем году мне удастся привезти жену и детей в Украину - с нетерпением жду этого дня.

Ник Вуйчич с семьей / twitter.com/magdakorzekwa

- В разных странах вы часто встречаетесь с детьми, что могли бы пожелать маленьким украинцам?

- В сердце всегда есть определенная пустота, которую мы пытаемся чем-то заполнить. Задаемся вопросами: "Что люди думают обо мне?", "Следуют ли за мной?", "Как найти друга?" Поэтому первое – они должны научиться любить себя, быть благодарными за то, что у них есть и за то, кем уже являются... Поясню. В тринадцать лет я повредил конечность (у Ника есть некое подобие ступни – ред.), играя в футбол и потом не мог ходить три недели. Вот тогда я понял, что должен быть благодарен за все...

Это хорошо, когда есть планы на жизнь. Но, когда я смотрел на свое будущее, нуждался не только в силе своего разума и позитивном настрое. Поэтому совет – любите свою страну, мечтайте о ней, но, прежде всего, любите себя и заполните пустоту в сердце правильно.

- Одна из ваших встреч в Одессе была посвящена буллингу (травля одного человека другим – ред.), говорили об этой проблеме в Киеве, признав, что вам самому приходилось в детстве сталкиваться с этим явлением…

- Когда ходил в начальную школу, был первым ребенком-инвалидом, который начал посещать общественное учебное заведение. И, несмотря на то, что у меня любящие родители, школу я ненавидел - мне не нравилось учиться, потому что был ребенком и хотел развлекаться. Но самое сложное заключалось в том, что другие дети не хотели со мной играть и дружить. Из-за этого я начал сомневаться в собственной ценности: "Может, у меня никогда не будет работы, друзей? Зачем я живу?". Жить без цели очень сложно. Я был подавлен и пытался сдаться - в 10 лет из-за буллинга в школе предпринял попытку суицида. (Пытался утопиться в ванной – ред.).

Очень многие дети проходят через подобные трудности. В США я проводил анонимный опрос, в котором приняли участие ребята из 290 школ. От 6 до 12% школьников говорили о том, что помышляли сдаться, от 3 до 6% пытались совершить самоубийство, из них 40% - из-за буллинга, и столько же – из-за домашнего насилия.

Мне бы хотелось увидеть страну, где отсутствует травля в школе...

- По вашему мнению, как избавиться от этого позорного явления?

- Идеальной формулы нет, но существует много креативных идей. Представьте, скажем, группу из ста студентов (школьников). Из них трое никогда не перестанут травить других - они являются основными зачинщиками. Еще трое – хорошие ребята – лидеры, которые стремятся совершать исключительно правильные поступки. Но остальные девяносто четыре – просто наблюдатели, которые легко поддаются негативному влиянию и тоже издеваются над жертвой. Как известно, любовь порождает любовь, а негатив очень заразителен. Поэтому пытаемся не просто информировать школьников, а хотим вовлечь большинство в процесс, в котором нельзя быть просто наблюдателем, а следует сражаться со злом. Другими словами - поднять свой голос за того, кто одинок, стать другом для того, у кого его нет.

Есть еще интересная идея - создать в каждой школе комитет, который станет своего рода антибуллинговой полицией. Проведу аналогию. Побороть превышение скорости на дорогах можно, увеличив присутствие полицейских автомобилей. Ведь водители всегда сбрасывают скорость, как только видят полицейского, а когда его в поле зрения нет, сразу ускоряются. А что, если бы каждая пятая машина на дорогах была бы полицейской? Что, если каждый пятый школьник будет наделен властью? Каждый пятый, которому доверяют другие?

С другой стороны, имеет большое значение ментальность. Общество, мнение других, которые скажут: "Мы участвуем. Мы за это, потому что игнорировать проблему слишком дорого". Считаю, что это – одна из фундаментальных вещей для будущего Украины. Ведь бедность и война существуют только потому, что кто-то верит – дескать, он более важен, чем другие. Это - человеческая природа, с которой нужно бороться. Когда сделаете это, увидите больше честности и меньше коррупции.

Не нужно обвинять предыдущее поколение, лучше взять ответственность на себя.

- В Украине люди с особыми потребностями постоянно сталкиваются со многими вызовами – отсутствием соответствующих проездов-проходов, пандусов, невозможностью купить инвалидную коляску и при этом еще имеет место нетерпимость к этим проблемам других, физически полноценных, людей…

- Путешествуя по миру 16 лет, неоднократно видел, как в разных странах происходит последовательное развитие. Изначально все люди с особыми потребностями говорят: "На нас никто не обращает внимания", и начинают злиться. Но нам следует быть терпеливыми и настойчивыми. Скажем, вы (представители СМИ) должны вдохновить инвалидов, публикуя позитивные истории. Ведь некоторые, даже если им подарить инвалидную коляску, сделать пандусы и даже дать работу, по-прежнему будут нуждаться в поддержке. Им предстоит преодолеть свои страхи. Поэтому нужно оказать соответствующее влияние на их мышление, а также - на родителей. Родителей, которые стыдятся собственных детей.

И, безусловно, необходимо соответствующее образование всего общества, а также влияние бизнеса. Я видел, как хорошо работает социальное предпринимательство, как бизнесмены специально создают новые проекты, чтобы создать рабочие места для людей с особыми потребностями. Мы все должны быть вместе - правительство, медиа, образование, бизнес...

- Будучи 10-летним ребенком, вы хотели совершить самоубийство, а сейчас - всемирно известный мотиватор, вселяющий надежду в других. Когда произошел перелом в вашем мировоззрении?

- Когда мне было 15, прочитал о том, как Иисус исцелил незрячего человека. Поверил в это чудо, и до меня дошло – не нужно знать все детали плана. Нужно просто верить, в том числе и в то, что он у Бога есть. Поэтому в моем шкафу стоит пара обуви на тот случай, если Всевышний даст мне ноги и руки. Думаю, это было бы круто… Если в его планы входит дать мне конечности – прекрасно! Если этого никогда не случится - прекрасно! Ведь я по-прежнему могу быть его руками и ногами, могу быть чудом для кого-то и по-прежнему стоять напротив ворот, ведущих в ад, и перенаправлять движение. Потому что Бог сделал большее, чем исцеление моего тела – он спас мою душу. Наполнил мой дух своей любовью и дал новый разум. Для меня это важнее, чем руки и ноги...

Разговаривала Лариса Козовая