"Инструкторы из Канады и США": Боевики "ЛНР" разгоняют новый фейк об украинской армии

Танк в "ЛНР" / Роман Кошмалl

И.о. "главы управления Министерства обороны" группировки боевиков "ЛНР" Михаил Филипоненко разогнал фейк о том, что инструкторы из Канады и США обучают бойцов ВСУ минированию.

"В населённом пункте Боровское зафиксировано размещение учебного лагеря, в котором военные инструкторы из США и Канады обучают военнослужащих ВС Украины установке минно-взрывных устройств", − цитирует террориста новостное агентство "РИА Новости".

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" выдали фейк о польских снайпершах-"валькириях" в составе ВСУ. А террористы из группировки "ДНР" разгоняли фейк о масштабном наступлении украинской армии.