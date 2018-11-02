В Крыму задержали ветерана военного конфликта на Донбассе - росСМИ

Сотрудники ФСБ / "Прямий"

В аннексированном россиянами полуострове Крым сотрудники ФСБ задержали жителя Кировского района, обвинив в том, что он принимал участие в военном конфликте на Донбассе на стороне Украины.

Такое сообщение опубликовали российские СМИ со ссылкой на свои источники в спецслужбах. Сообщается, что 22-летний крымчанин якобы принимал участие "в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Украины".

Кроме того, российские силовики подтвердили, что провели обыски в жилище парня и изъяли его гаджеты и прочую технику.

По версии сотрудников ФСБ, задержанный якобы проходил "специальную военную подготовку под руководством инструкторов", принимавших участие в боевых действиях на Донбассе, и в период с 2016 по 2018 годы входил в состав "Крымскотатарского батальона имени Номана Челебиджихана" и общественного формирования "Аскер".

Кроме того, ФСБ обвиняет задержанного парня в том, что он участвовал в "экономической блокаде Крыма".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ФСБ задержала украинских моряков, решивших подружиться с крымскими рыбаками.