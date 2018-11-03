В прокуратуре раскрыли подробности задержания экс-главы Апелляционного суда Крыма

Подозреваемый в госизмене Валерий Чернобук задержан на основании постановления следственного судьи, сообщила спикер генпрокурора / Скриншот видео с youtube.com

В Киеве находившегося в розыске по подозрению в госизмене бывшего председателя Апелляционного суда Автономной Республики Крым Валерия Чернобука задержали следователи прокуратуры АРК и Службы безопасности Украины.

Экс-глава суда был задержан в субботу, 3 ноября, около 10:00 на основании постановления следственного судьи, написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"… (Чернобук — Ред.) будет доставлен к следственному судье для избрания меры пресечения", — отметила спикер.

Напомним, Валерий Чернобук занимал пост председателя Апелляционного суда Крыма с 2011-го по 2014 год. В июле 2018-го Юрий Луценко сообщил, что Чернобук вел подрывную деятельность — помогал РФ и ее представителям в переходе крымских судов на осуществление правосудия на основании российского законодательства.