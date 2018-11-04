Синоптик предупредила о первых морозах: прогноз погоды на начало недели

Погоду в Украине будет определять антициклон.
В понедельник, 5 ноября, в Украине не ожидается существенных осадков, однако возможны туманы.
Температура составит от + 10 до + 16 градусов, на Западе - до +20 градусов, на северо-востоке от + 8 + 12 градусов, пишет в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, в Киеве в понедельник - без осадков, местами туман, температура + 11 + 13 градусов.
"Первые морозы придут на следующих выходных", - добавила Диденко.
Отметим, что по данным Укргидрометцентра, 5 ноября, погоду в Украине будет определять антициклон.
В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, в западных, областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе днем порывы 15-18м/с.
Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, в западных областях и в южной части местами 14-18°, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.
В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12°.
Напомним, ранее синоптики рассказали, когда Украину накроют снегопады.