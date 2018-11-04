По делу Гандзюк проведена 21 экспертиза, допрошено 367 человек - ГПУ

ГПУ провела большую работу / Скриншот

Расследуя дело о покушении на активистку Екатерину Гандзюк, умершую в больнице 4 ноября, следователи провели большую работу - они допросили 367 человек и провели 21 экспертизу.

"Сейчас в этом уголовном производстве продолжается досудебное расследование, в ходе которого были допрошены 367 человек, назначена и проведена 21 экспертиза, проведено 9 обысков и 26 осмотров", – отметила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

Благодаря работе следователей, добавила Сарган, удалось идентифицировать и задержать пятерых исполнителей преступления, двое из которых содержатся под арестом, другие пошли на содействие следствию и в итоге отпущены под домашний арест.

Читайте такжеУбийц Гандзюк надо судить в Киеве, а не в Херсоне - журналистЗаказчика преступления должно определить центральное управление Службы безопасности Украины, сообщила Сарган.

"В связи с этим 28 октября Торбина из Херсонского СИЗО для проведения следственных действий направили в центральное управление СБУ в г.Киеве", - заявила она.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.