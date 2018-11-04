Убийц Гандзюк надо судить в Киеве, а не в Херсоне - журналист

Убийцам Екатерины Гандзюк нужно "впаять" пожизненное, уверен Бутусов / 112.ua

Убийц активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла 4 ноября в больнице, нужно осудить в самые кратчайшие сроки и упрятать за решетку пожизненно, заявил журналист Юрий Бутусов.

"Получив публичный позор на суде и получив пожизненное, которое отрезает все пути, убийцы расскажут все - и все свои истинные мотивы, и были ли заказчики у этого убийства, либо кто мог быть в нем заинтересован", – написал журналист на своей странице в Facebook.

Читайте также"Ее убили": по Украине пройдет серия акций в память погибшей Екатерины ГандзюкЖурналист отметил, что в этом деле необходимы быстрое рассмотрение дела в суде и качественный вердикт.

"Возможно, стоит поднять вопрос о переносе суда в Киев. Здесь самые лучшие условия для охраны на период следствия, здесь наиболее укомплектованные суды, внимание общественности. Суд в Киеве позволит максимально быстро расследовать дело", - предложил Бутусов.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в совершении нападения, четверо из них сознались в причастности к преступлению. Суд решил, что трое из задержанных должны находиться под стражей, а еще двоих — отпустил под домашний арест.

Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.