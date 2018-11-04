США призывают власти Украины привлечь к ответственности виновных в смерти Гандзюк - Йованович

Мари Йованович / "РБК-Украина"

Соединенные Штаты требуют от украинских властей привлечь к ответственности всех виновных в покушении и последующей смерти общественной активистки Екатерины Гандзюк.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков", - заявила посол США в Украине Мари Йованович в Twitter посольства.

Напомним, Екатерину Гандзюк облили кислотой утром 31 июля в Херсоне, активистку госпитализировали в реанимацию областной больницы с более чем 30% ожогов тела. Нападение признали покушением на убийство.

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Днем 4 ноября стало известно, что Гандзюк скончалась в больнице. Позже в Сети появилась информация, что причиной смерти активистки стал оторвавшийся тромб.