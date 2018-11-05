Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности погоды в понедельник

Синоптики предупредили о чрезвычайной опасности / 1zoom.ru

Погода в Украине 5 ноября обещает чрезвычайный пожарной опасность. Речь идет о 5-м уровне пожароопасности.

По данным Укргидрометцентра, такой уровень опасности грозит центральным (кроме Полтавской), восточным, южным, Сумской и Хмельницкой областям. "В Киевской области 5 ноября в южных, восточных районах области и в районе Фастова сохранится чрезвычайный (5-й класса) уровень пожарной опасности", – отмечается в сообщении.

Чуть ниже (4-го класса) будет уровень пожарной опасности в Ивано-Франковском регионе.

Ранее синоптик предупредила о первых морозах в этот понедельник. Погоду в Украине будет определять антициклон.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.