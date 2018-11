Дима Коляденко: То, что у Украины отняли Донбасс – это не просто хамство, это какой-то п…ц!

Дима Коляденко / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с шоуменом, певцом и телеведущим Димой Коляденко. Общаясь с читателями, он рассказал, на каком языке должна звучать музыка в Украине, и какое исключение нужно предусмотреть в "законе о квотах", почему нельзя посягать на праздники – 8 марта и Новый год, а также запрещать советские мультфильмы, из-за чего ему жаль Ленина, какие шансы имеют Вакарчук и Зеленский на президентских выборах, а также почему, вспоминая собственные годы службы в армии, ему сложно понять, как Россия сумела отобрать украинские территории. Кроме того, Коляденко рассказал, почему поначалу обиделся на певицу и экс-супругу Ирину Билык из-за песни, которую она написала специально для него – "Жизнь прекрасна", поделился секретом, как ему удается сохранять хорошие отношения с бывшими женами, а также объяснил, почему долго не продлилась его семейная жизнь с Билык.

О ревности, отношении к деньгам, старости и смерти, мужских слезах, раздевании в немецком городе Дармштадте и королевских кровях – читайте в стенограмме чата с Димой Коляденко.

Sonata: Расскажите историю появления песни "Жизнь прекрасна", и чем она для вас особенна.

Дима Коляденко: Особенна эта песня тем, что ее написала народная артистка Украины Ирина Билык и безвозмездно подарила ее своему любимчику – Диме Коляденко. Я счастлив, потому что год не мог найти песню после "Танцев-Шманцев", которую мне написала Катя Комар из группы "Заклепки". Я год был в поиске песни, мне ничего не нравилось. И вдруг я понял, что Билычка сделала мне прекрасный подарок.

Хотя я, конечно, просил песню о любви. А она мне написала песню про старость… Сначала я обиделся, не общался с ней какое-то время. Ну, что это такое – я же просил о любви, а она – мне: "Старость придумали грустные люди. Старым, поверь, никогда я не буду". Что я, буду петь про старость?

Читайте такжеІрена Карпа: Ворог користується вавками в голові людей — на них зручніше тиснутиПрежде всего, я выбросил тот текст, что она написала. Потому что у меня после его прочтения на следующий день вдруг пошли морщины, мне даже показалось, что я поправился, почувствовал, что в боку закололо. Думаю, ну все... А она такая и есть, как ляпнет что-то. Всегда чувствовал, что она – волшебница.

А потом прошел месяц. И я как-то плавал с друзьями в Египте и рассказал им: "Представляете, Билычка меня подколола: я ее попросил написать песню для меня, а она мне – про старость! У меня даже морщины вылезли". И они меня попросили спеть. Я спел. А они – мне: "Ты что, дурак, Коляденко! Это же хит! Срочно звони Билык". И я, как был, в трусиках, босиком, мокрый, побежал. И так бежал, чтобы позвонить Ире, что даже упал и ногу подвернул возле холодильника. И вот я ей из Египта позвонил, а она как раз была в Турции, попросил ее поискать в отправленных песню, потому что, оказывается, это хит, люди говорят. Она говорит: "Конечно, хит! Ты что, дурак. Почему ты сразу не оценил".

Я действительно поначалу не оценил эту песню. А сейчас, когда я ее записал, увидел, как она нравится людям, уже думаю, что раз так, то нужно на нее снимать клип.

Влада: Собираетесь ли вы снимать клип на новую песню? К ней так и просится какой-то видеоряд.

Дима Коляденко: Да, собираюсь. Мы уже все продумываем с режиссером. Пока не буду говорить, кто режиссер клипа. Уже мы все это видим, уже я договариваюсь с артистами. В кадре будут еще артисты, кроме меня. Но мне нужно собрать денежку для этого. Так что сейчас мне нужна денежка и мне нужна главная героиня... Так что, у кого есть денежки, могу снять кого-то за денежки. :)

Paulinka: Дима, вот а все-таки… "Жизнь нам дана для того, чтоб…" Чтобы что? Продолжите:) Для чего в вашем понимании она дана?

Дима Коляденко: Чтобы сексом заниматься! Неужели вы не понимаете? :) Чтобы любить, обниматься, целоваться. Самое главное, что нам в жизни Бог разрешил – это любить друг друга, целоваться, обниматься и заниматься сексом.

Вот спросите, что для Димы счастье... Понятно, что концерты, интервью и так далее. Но все-таки самое большое счастье – это обниматься и целоваться, заниматься сексом, и чтобы дети были красивые. :)

Вот на днях я целовался и подумал: "Боже, Коляденко, как же ты любишь целоваться!". Я считаю, что это счастье человека – целоваться и любить. Это самый лучший божественный дар для человека.

Так что занимайтесь сексом, любите друг друга, не ссорьтесь и будьте счастливы.

Это песня про секс. Под нее можно заниматься сексом. :)

Маша П: Дима, поздравляю с премьерой песни! Это хит! Расскажите, какой вы представляете свою старость? Чем будете заниматься, с кем проводить время, где жить, отдыхать?

Дима Коляденко: Прежде всего, я не хочу быть старым и не буду старым, потому что просто этого не хочу. :) Я всегда буду молодым и улыбчивым.

Но я бы хотел, чтобы рядом были дети, мой Филипп. Хочу, чтобы у меня появился внук или внучка. Хочу, чтобы рядом была и Билык, и Лена Коляденко. Хочу, чтобы все они были здоровы. И самое главное, чтобы мой императорский пекинес Фани, который со мной уже десять лет, долго оставался со мной – я не представляю жизни без него.

Я бы хотел, чтобы все мои близкие были со мной рядом, веселились, плавали в бассейне, пили шампанское Prosecco и ездили на курорты в Египет. Мне очень нравится в Египте – там все включено и классное обслуживание. Мы будем веселиться и пить с семи утра Prosecco.

Dafna: Откройте секрет – сколько стоит заказать песню у Ирины Билык? :) Чтобы и музыка, и слова…

Дима Коляденко: Если она любит человека, то дарит песни. Так что для меня она написала песню бесплатно. Не взяла с меня ни гривны, вообще ничего.

Кстати, песню "Снег" Киркорову Ира тоже подарила и не взяла с него денег.

Вообще, мне нравится, когда композиторы дарят песни. Мне кажется, это высший пилотаж композитора, когда он может подарить песню, хореографа – когда он может подарить танец… Я, допустим, могу подарить танец и дарил их артистам. Подаришь, а тебе вернется сторицей, и, например, песня станет хитом. Так что я – за подарки.

Odessit: Дима, почему не получилось с Билык? Кто виноват?

Дима Коляденко: Наверное, 50/50. И она виновата, и я виноват. Я – очень ревнивый человек. Это хорошо, что у нас не получилось, потому что мне кажется, что мог бы даже что-то начудить. Вот правда, хорошо, что мы расстались. Ира вот и второго ребеночка родила, и замуж вышла, счастлива и поет. А я, мне кажется, ее прибил бы… веником. :))) Вот серьезно, я очень ревнив: я ревновал ее к воздуху, к столбу, к магазину, к фанатам, к цветам, к шубкам, к подаркам… Мне кажется, я поэтому одинок – я ревнив и не доверяю людям, своей половинке. Мне хочется проверять, контролировать. Мне хочется, чтобы она всегда была со мной, чтобы сутками ходила со мной за ручку. Могу задушить своей любовью. Мне кажется, что это – мои минусы. Я очень ревнивый человек. Уже даже ходил к психологу и покрестился. Но чувствую, что я порой порчу отношения с человеком своей любовью. Мне кажется, что моей любви слишком много.

Читайте такжеВіктор Бронюк: Українці залишаються нацією буддистів — сидять і чекають, доки "згинуть вороженьки"А, может быть, мне просто не везет с любовью… Это палка о двух концах: или мне не везет с любовью, или я не умею доверять людям. Наверное, все-таки последнее, это мой минус и моя вина.

А Билык – это женщина-артистка. Мне с ней было сложно. Но я считаю, что пять лет с ней – это были пять лет счастья. А потом я очень сильно начал ревновать.

Selina: Вопрос жизненный: поделитесь рецептом, как сохранять хорошие (а в вашем с Ириной Билык случае – еще и плодотворные) отношения с бывшими?

Дима Коляденко: Я, кстати, в хороших отношениях и с Леной Коляденко. Недавно даже занимал у нее 500 долларов – у звезд тоже бывает, что заканчиваются деньги. :) Вы знаете, и моя первая жена мне одолжила, а ровно через две недели я ей вернул деньги, поблагодарил и даже за это подарил шикарную бутылку красного сухого вина, которое выпускают у нас в Украине в Одесской области. (Не буду рекламировать, но у нас, оказывается, есть замечательное вино, сейчас это просто мое любимое.)

Так что у меня хорошие отношения и с Леной, и с Ирой. Ира сейчас вот мне песню подарила, я в гости к ней приезжаю, они меня зовут в гости.

Это надо было пережить. Надо было, чтобы прошло время. Мы пять лет воевали, я вообще не знал, где они живут и как. Я был очень зол. А потом я покрестился. И после того, как покрестишься, начнешь ходить в церковь раз в неделю, два раза в месяц или как ты хочешь, уходит злость на бывших. И приходит прощение. Тогда понимаешь: лучше мир, чем война.

И я решил, что лучше дружить с бывшими. Хорошо, что у них новые мужчины. У Иры уже даже новый ребенок, не от меня. Но чужих детей не бывает. Да, нам Бог не дал ребенка. Но я счастлив, что сейчас у нее ребенок есть, это была ее мечта, и я за нее рад.

Мне кажется, что время действительно залечивает раны.

Kalinka: Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Правду говорят? :) В вашем случае это работает? Вы любите покушать?

Дима Коляденко: Конечно! Мой совет: если муж приходит злой с работы, а ты чего-то хочешь, то необходимо приготовить ужин, зажечь свечи, поставить бутылочку вина или шампанского, накормить, искупать – и все, делай с ним, что хочешь! Хочешь шубу – он тебе купит шубу, хочешь шкаф – он тебе купит шкаф, хочешь пальто – он тебе пальто купит…

А, когда мужик голодный, лучше его вообще не трогать.

Потому главное – дайте ему поесть. Или пусть он сам пойдет съест кусок колбасы с хлебом и закусит горчицей. Мужчина должен есть.

Вот я – Лев, и я очень не люблю состояние, когда я хочу есть. Хотя довольно часто сижу на диетах, но я очень люблю покушать. Я хорошо готовлю, но в последнее время часто покупаю готовую продукцию – мне кажется, что так дешевле и быстрее. Купил, поел – и все.

Zevs: Что считаете своим самым сумасшедшим поступком в жизни?

Дима Коляденко: Самым сумасшедшим? Влюбиться в Билык. А потом страдать пять лет, ходить злым и агрессивным, как волк, переживать, плакать, мучиться.

Вообще, Ира для меня – это мое самое большое счастье и самое большое несчастье в жизни. :)

Gleb: Вопрос о женской красоте… Вы предпочитаете естественную красоту? Или вы спокойно относитесь и к тем дамам, над которыми поколдовали пластические хирурги? Вообще, как относитесь к стремлению женщин усовершенствовать данное природой с помощью хирургов?

Дима Коляденко: Вообще-то я не против пластической хирургии. Но мне однозначно больше нравится, когда женская грудь – настоящая. Это единственный нюанс. Я не люблю, когда у женщины искусственная силиконовая грудь. У меня когда-то была одна такая женщина, и это был не секс, а мучение! Она кричала: "Ай, мне больно! Ай, не трогай! Ай, осторожно!". Ну, вот честно, задолбало. Зачем ты тогда делала грудь, чтобы постоянно кричать, что тебе больно и что нельзя прикасаться? Как это, не прикасаться к женской груди! После этого я понял, что лучше бы я ее не трогал вообще. :)

Я очень люблю естественность, очень люблю, когда девушка не накрашена. Считаю, что самые красивые девушки – в Украине.

Если бы вы видели Билык ненакрашенной, вы бы обалдели и сказали: "Боже, Ира, зачем ты красишься!". Я ей это говорил каждое утро: "Зачем ты красишься! Ты такая красивая, ходи без грима". И она написала программу "Без грима".

Мне кажется, что все женщины очень красивы без грима, а начинают клеить ресницы, надевать парики, делать пластику, натягивать лицо – и все, тут же превращаются в каких-то старушек.

По-моему, достаточно просто ухаживать за собой, делать какие-то масочки, используя лимончики, арбузики, мазаться сметаной, оливковым маслом – вот как я. Я, кстати, пользуюсь народными методами: утром мажу лицо сметаной, а вечером оливковым маслом. Я не покупаю дорогую косметику. И, посмотрите, мне 47 лет, а я – красив, как Бог! :)

Таня: А что у вас сейчас происходит в личной жизни?

Дима Коляденко: Слава Богу, что я целуюсь. Ну, есть личная жизнь. На то она и личная. :)

Катерина: Дмитрий, вопрос о сыне… А почему вы были против, чтобы ваш сын Филипп учился на факультете журналистики? Как оцениваете его творческую деятельность в группе Kadnay? А еще интересно ваше мнение – почему ребятам дважды не удалось победить на национальном отборе "Евровидения", чего не хватило?

Дима Коляденко: Почему я был против его обучения на факультете журналистики? Потому что мне надо было за это обучение платить – 12 500 гривен.

Как сейчас помню: мне позвонила теща и сказала, чтобы я заплатил за учебу сына. Я говорю – сколько? 12 500! Я обалдел от этой суммы. "Вы что, – говорю, – я учился бесплатно и не собираюсь за обучение платить деньги". Только потом я понял, что, оказывается, сейчас уже все платное, даже обучение. Для меня это был шок и ступор. Но это не значит, что папа Фили Коляденко – жлоб. :)

Почему-то я запомнил этот момент: как шел по улице, как услышал эту сумму, подумал: "О, Господи! Этого мне еще не хватало". Поэтому я и был против, чтобы он туда поступал.

Вообще, я хотел, чтобы Филипп пошел в армию, как настоящий мужчина. Папа ведь был в армии. Что-то я вообще не планировал, чтобы он поступал на журналистику. А Филя обучился, потом еще закончил магистратуру. Ему, по-моему, очень понравилось там, он сказал: "Папа, журналистика – это четвертая власть". Слава Богу, он у меня очень умненький. И сейчас я не жалею, что он учился на журналистике.

Читайте такжеРуслана: Могла б знайти спільну мову з будь-ким, крім вбивці моєї країни – ПутінаТворчество Kadnay пошло в гору. У них этим летом, по-моему, было больше концертов, чем у папы. А сегодня узнал, что у ребят даже есть работа в новогоднюю ночь. Так что Филя уже даже перебивает работу у папы – хотели взять папу, а взяли сына. :)

Я не переживаю по этому поводу, ведь это мой сын. Наоборот, я радуюсь. Ведь, когда есть сын, который лучше, чем отец, это мужское счастье, это радость для любого отца. Я считаю, что он – моя гордость. Поэтому я радуюсь его музыке, его подъему, его красоте – мне кажется, что он похож на маленького Иисусика. Кто-то мне говорил, что Филя похож на Иисусика, хотя я считаю, что он похож на папу. У него королевская кровь.

По поводу "Евровидения", я считаю, что они победили – они были на втором месте два раза. А второе место – это даже лучше, чем первое, ведь у них появилась большая армия поклонников и большое количество концертов. Я был на их крайнем концерте и понял, что они победили. Второе место – это шикарный результат.

Василиса: Существует ли дружба в шоу-бизнесе? У вас лично есть настоящие друзья из отечественной шоубизовой тусовки, такие, которым можно позвонить в любое время суток, и они будут рады, с которыми и в огонь, и в воду?

Дима Коляденко: Лена Коляденко, Ира Билык и Фил Коляденко, а также моя команда.

Booklia: Дима, простите, затрону грустную тему. Но хотелось бы услышать, какие моменты чаще всего вам вспоминаются о Кузьме? Складывается впечатление, что у нас по-настоящему поняли, что это был за Человек (именно так, с большой буквы), только когда его не стало. Почему так?

Дима Коляденко: Недавно мне одна женщина, поклонница, отправила видео программы "Шанс", где поет Дима Каднай песню Скрябина "Спи собі сама", а я этот номер ставил как хореограф-балетмейстер, еще когда был не на пенсии. :) Дима поет, я танцую, а в конце выходит босиком Наташа Могилевская и тоже начинает петь. А Скрябин в это время смотрит номер в первом ряду. Никогда не забуду тот день, когда мы репетировали, как он смотрел, как он слушал, как ему этот номер понравился…

Прошли годы, и сейчас мне на Вайбер выслали этот концертный номер. Я отправил Лене Коляденко (она сейчас продюсер группы Kadnay), говорю: "Посмотри, как ой шикарный номер". Она ответила: "Да… Классный". Говорю: "Лен, не "классный", а гениальный!". Считаю, что этот номер должен быть занесен в историю украинского шоу-бизнеса. Какая красивая песня Скрябина, Скрябин живой, и какой Коляденко талантливый, какой красивый номер он поставил…

Я люблю Андрюшу и думаю, что всем нам его очень не хватает. Его юмора, его энергии, его волос, его песен. Скрябин для артистов – это всё.

MistF: Дима, а вы поддерживаете отношения с кем-то из российских артистов? Как повлияла война на эти отношения?

Дима Коляденко: Ой, я с российскими артистами вообще не поддерживаю отношения. И с нашими, кстати, тоже. Я наших толком и не знаю, кроме Билык, Могилевской, Андрюши Скрябина и тех артистов, с которыми я работал. Но с большинством так, "привет-привет" и "пока-пока", но так, чтобы переписываться с кем-то, ржать или сплетничать – такого нет. Я вообще не люблю дружить, скажу честно. Моя команда – это пять человек, плюс балет, и все. А всех моих друзей можно пересчитать на пальцах одной руки, не больше.

Мне вообще кажется, что артисты не могут дружить между собой, потому что, во-первых, мы все – эгоисты, во-вторых, мне все хотим быть лучшими, в-третьих, мы все хотим ездить на концерты. Я не верю в дружбу между артистами. Это – конкуренция. Я не могу дружить с артистом, делать вид "ой, какой ты классный, у тебя такие классные песни", если это я хочу быть классным и хочу, чтобы у меня были классные песни. Зачем мне другие артисты?

Vikk: В свое время вы сотрудничали с Лолитой и Киркоровым. А сейчас поддерживаете отношения?

Дима Коляденко: Я сотрудничал со многими артистами из Украины и других стран. Я ставил как хореограф-балетмейстер мюзиклы "Золушка", "Снежная королева" и "Фигаро", которые до сих пор выходят в новогоднюю ночь. Я всех знаю, мой сын всех знает… Но – я очень люблю дистанцию. Да, я ставил номера, я здоровался с артистами, хвалил их, благодарил их и уезжал восвояси.

Как я уже говорил, я не люблю дружить. Я люблю работать, общаться, но всегда держу дистанцию. Предпочитаю ко всем обращаться "на вы" и люблю, чтобы меня тоже называли "на вы". В команде все ко мне обращаются "на вы". Я не люблю эти "хи-хи-ха-ха", "пошли покурим". Панибратство – это неприемлемо для меня.

serzh543: Как вы относитесь к коллегам по сцене, которые до сих пор продолжают выступать в России?

Дима Коляденко: Я считаю, что это неприемлемо. Конечно, это их выбор, и я не могу их осуждать. Но – я их осуждаю. Я считаю, что раз между странами сложилась такая ситуация, то выступать в России – это недопустимо в нынешних условиях, это неуместно. Ведь если ты – украинский артист, в твоей родной стране идет война с Россией, а ты, что поедешь в Россию поедешь петь и плясать? Что это такое? Тогда лучше и оставайся там.

С одной стороны, я понимаю тех, кто агрессивно высказывается о таких артистах, которые сейчас ездят в Россию. Но с другой – возможно, я не был бы так агрессивен, а я бы просто посоветовал таким артистам остаться в России и там работать, а тут мы вычеркнем их из списка украинских исполнителей. В частности, я согласен с теми, кто сейчас предлагает лишить таких артистов званий залуженных и народных артистов Украины. Их нужно как-то наказывать. Неужели они сами не понимают, что делают? Неужели они не понимают, что тут, в Украине, убивают людей, а они тем, кто убивает украинцев, поют песни. Что за бред вообще!

Лера: Как вы относитесь к своим хейтерам?

Дима Коляденко: Такие люди действительно есть. Сначала я расстраивался. А потом мне Билык сказала: "Да забей на них! Значит, ты чего-то добился. Они сидят дома, им нечего делать, они завидуют и пишут гадости". А я подумал: "А вдруг, наоборот, они меня любят и подкатывают так ко мне, чтобы со мной подружиться?". Пока я на них внимания не обращаю.

Хотя недавно под моей афишей написали гадости, и я все-таки не выдержал и выступил с речью. В моем Инстаграмме есть обращение к хейтерам. Я придумал своего рода challenge против агрессии и насилия над артистами. Я – против любого насилия, особенно над детьми в школе. Булинг – это огромная проблема, с которой нужно что-то делать. В Украине очень много агрессии. Нужен позитив.

Я не выдержал и записал комментарий – мол, давайте, критикуйте, но нормально, конструктивно, чтобы я понял, что не так. А не так, как они пишут: "Коляденко, ты – г…дон, а не король". Что это такое? Разве ты имеешь право так писать о человеке? Я уважаю людей, уважаю свою публику. Я стараюсь для людей, когда танцую и пою. Что это вообще за выражения?

И в то же время я таким людям не могу в ответ написать: "Это ты – г…дон". А порой хочется, но потом сам себе говорю: "Дим, не связывайся с этими людьми. Вдруг у них что-то случилось: вдруг его бросила жена, а вдруг ее предал муж, а вдруг ее выгнали с работы...". На агрессию нельзя отвечать агрессией.

Скажу честно, бывает, что после такого я расстраиваюсь – каждому человеку будет неприятно такое читать о себе.

Dorris: Существует ли в украинском шоу-бизе такое явление как харасмент? Вы знаете примеры?

Дима Коляденко: Вы знаете, говорят, что дорога на сцену лежит через постель, дорога на телевидение – через диван. Но я вам скажу, что все это – вранье!

Дорога на телевидение, на радио, на сцену – только через твой собственный талант. Нужно стучать в двери – и они откроются, пробивать головой стены – и они пробьются.

Поэтому, как по мне, в Украине такого явления как харассмент нет. В Америке, наверное, есть. Сейчас там многие артистки заявляют о том, что кто-то их изнасиловал, кто-то домогался. Мне жаль таких актрис. И буду надеяться, что в Украине такого нет. Мне кажется, у нас все по любви.

Я за Билычкой ухаживал два месяца. Добивался ее два месяца, устраивал конфетно-букетный период, водил в кино, дарил подарки. А что домогаться? Просто домогаться неинтересно. Я считаю, что за домогательство нужно сажать в тюрьму.

Limpopo: Как относитесь к закону о квотах на украинскую музыку? Вам, как певцу, стало легче работать после этого новшества, или ничего не изменилось?

Дима Коляденко: Вообще, мне квоты нравятся. Мне нравится, когда в Нью-Йорке везде звучит музыка на английском языке, музыка 69-го года, только американская. В Египте звучат только египетские песни, в Турции – только турецкие. А почему в Украине должно быть иначе? В Украине должны звучать украинские песни, песни украинских исполнителей. Я – только за. Потому я за квоты.

Но… Конечно, можно сделать еще исключение – чтобы Дима Коляденко пел на русском языке. :)

FM: Как думаете, почему только из-под палки, введением квот на украинский продукт, можно было заставить крутить в эфирах украинскую музыку?

Дима Коляденко: Мне кажется, это не совсем так, что раньше не было украинской музыки. Ира Билык всю жизнь поет на украинском, Саша Пономарев – тоже… У всех артистов в репертуаре есть украинские песни.

Читайте такжеРудницька: Схід патріотичніший за решту України, бо українізується через біль і кровЯ считаю, что люди наговаривают, когда утверждают, что раньше не звучала украинская музыка. Всегда были украинские песни, всегда ценился украинский язык, всегда он был в тренде и в моде. Это как вишиванка…

Моя мама еще в советские времена в Сумах ходила вышиванке. Очень часто я забирал ее с работы, и мы вместе заходили в художественный салон: покупали украинские деревянные ложки, украинскую посуду, мама покупала там вышиванки и носила их. Она надевала их на праздники, на парады. И в Сумах много кто ходил в украинских вышитых сорочках. И всегда звучала украинская музыка.

Потому мне кажется, что люди выдумывают, что раньше не было украинской музыки, что не звучал украинский язык. Как это! Ведь мы же миллионы лет как украинцы!

Skeptic: Во Львове и Житомире уже запретили русскоязычный культурный продукт, и легко предположить, что к этой инициативе присоединятся и другие регионы. Получается, что и ваши песни из-за языка, на котором написаны, будут под запретом… Что вы думаете об этих решениях? Какие шаги планируете предпринимать, если подобные запреты станут массовым явлением на большей части территории страны?

Дима Коляденко: В своем шоу, которое совсем скоро отправляется в тур по Украине, я пою несколько песен на украинском языке: "Маруся", "Гасимся", которую мне написал финалист "Х-фактора" Олег Кензов, "Ой, жива душа", которую мне написал Дима Саратский и Анечка Завальская из группы "Алиби", у меня есть байка Павла Глазового "Як зайчисько закохався".

И сейчас к Новому году я запишу песню на украинском языке, которая "порвет" всю страну. Она будет называться "Це любов" или "Любочка" – еще думаю, как именно.

Не волнуйтесь, в моей программе уже есть, как минимум, полчаса на украинском. Я – нормальный, я люблю украинский язык.

Не верю, что во Львове есть люди, которые не хотят, чтобы кто-то рядом говорил по-русски. Во Львове вообще нет никаких проблем с этим: хочешь – говори на русском языке, хочешь – на украинском, хочешь – на польском. Это мой город, там нет таких проблем. Решение – оно на бумажке, а люди – они и в Африке люди: хочешь – говори на английском, хочешь – на немецком. Это же город туризма! Я считаю, что надо быть толерантными и воспитанными, и тогда к нам в Украину потянутся. Я – за то, чтобы к нам приезжало как можно больше людей отовсюду: из Европы, Америки, Канады. Пусть приезжают, мы – гостеприимная страна.

Катя: Дима, у вас много песен-хитов. А собираетесь выпускать песни на украинском языке?

Дима Коляденко: Они уже есть и будут новые.

Галина: Дуже вражена вашим виконанням байки Глазового. Скажіть, будь ласка, чи не думали ви написати пісню українською мовою, адже це наша національна мова?

Дима Коляденко: Уже пишется песня на украинском языке. Аранжировщик сейчас работает над аранжировкой на песню "Це любов" (или "Любочка"). Уже есть текст. Автор этой песни – талантливый композитор из Одессы, и он тоже подарил мне песню. Эта песня будет разрывом, хитярой.

И вот опять с меня человек не берет деньги. Я не понимаю, что происходит. Мне сейчас все дарят песни. А пошли мы с собачкой на фестиваль "ЗооБонус", так Фани, моей собачке, подарили корм, угощения – все бесплатно. Я говорю: "Фани, как круто быть артистом или звездной собачкой – тебе все дарят". :)

gf_43: Увенчаются ли, по-вашему, успехом попытки насильственно украинизировать Донбасс, юг и восток страны?

Дима Коляденко: Даже не знаю. Мне кажется, там очень сложная ситуация.

Я вообще не понимаю, как мы могли допустить такую ситуацию на территории нашей страны. Как мы могли допустить, чтобы чужие люди зашли на нашу территорию, отняли часть нашей земли.

Читайте такжеАнастасия Приходько: Если я приму решение пойти в политику, не называйте меня "предателем"Вот я был в армии и ходил в караулы. Мне давали автомат. Было такое правило: когда я стоял в карауле (ведь я же охранял и склады с боеприпасами, и танки, и другие объекты), и кто-то заходил на охраняемую территорию, я обязан был сказать: "Стой, кто идет?"; если в ответ молчание, то я во второй раз должен был сказать: "Стой, кто идет?", и сделать предупредительный выстрел в воздух; и, если этот человек бежит на меня, я по закону имею право стрелять в нарушителя, а потом за это уехать на десять дней в отпуск.

Поэтому я вообще не понимаю, как чужие люди могли зайти на нашу территорию и что-то отобрать у Украины. Это уже не просто хамство, а какой-то п…ц! Кто такое мог допустить, чтобы посторонние люди заехали толпами, завезли свои боеприпасы на нашу территорию? Это все равно, что кто-то бы пришел ко мне в дом и разложился. Я вообще не понимаю, почему у нас так получилось, кто довел Украину до такой ситуации.

dim-dim: Как бы вы одним-двумя словами охарактеризовали ситуацию, которая сложилась в стране?

Дима Коляденко: Идет война, и уже не первый год. Это страшная и кошмарная ситуация. Все артисты из-за этого мучаются и страдают: они-то хотят выступать, радовать и баловать людей, отвлекать от войны, но ситуация остается напряженная, когда не до песен, не до плясок. Потому я, как артист – за прекращение войны и возвращение наших территорий.

Очень переживаю по этому поводу. Не могу не переживать, я же – украинец.

Quadro: Что могут сделать артисты, чтобы война поскорее закончилась?

Дима Коляденко: Я думаю, что это политический вопрос. Договариваться должны политики.

А артисты… Мы делаем все, что в наших силах: мы даем благотворительные концерты, занимаемся благотворительностью, выступаем в госпиталях и больницах. Артисты на то и артисты, чтобы петь для людей даже в самых сложных ситуациях, чтобы выступать повсюду, даже в поле.

А завершение войны зависит не от артистов, а от политиков. Это они должны наконец собраться и решить, как дальше жить, как прекратить эту бойню.

Inessa: Когда-то вы рассказывали, что вам предлагали работать в Нью-Йорке, Берлине, Москве и других городах. Сейчас, глядя на происходящее в стране, не жалеете, что выбрали Украину?

Дима Коляденко: Я думаю так: "Как круто, Коляденко, что у тебя есть интуиция!". По знаку Зодиака я – Лев, и у меня очень хорошо развита интуиция.

Например, еще в 14 лет я понял, что хочу работать в Киеве, жить на Золотых воротах, ходить по Андреевскому спуску и, вообще, быть звездой в Украине. Моя мечта сбылась. Да, я действительно мог поехать и туда, и сюда, но я хотел остаться в Киеве и служить народу Украины. И я счастлив, что моя мечта сбылась. И круто, что у меня есть интуиция, и что я слушаю свое сердце.

Sidor: Для вас Украина – это Европа? Ведь вы же, наверняка, немало ездили по европейским странам и можете сравнить.

Дима Коляденко: Да. В Украине уже даже есть все те же магазины, что есть в Европе. Раньше не было одного магазина, я думал – странно. А сейчас смотрю – их уже аж два в нашей стране. Да, мы – Европа, я считаю, очень даже Европа.

Я поездил везде, по всему миру, и мне Украина очень нравится. Да, мне нравятся и другие страны. Но Украина – на уровне.

Говорят, что мы плохо живем. Понятно, что хуже, чем остальные. Недавно пошел в аптеку, купил валидол, тонометр и таблетки от давления и поразился – ого, сколько я заплатил! А как другие люди живут? Как живут наши бабушки? И я – артист, я нормально зарабатываю. А как другие?

С этим необходимо что-то делать и как-то людям помогать. Не только же о себе думать политикам.

Сашко: Кого би ви підтримали на виборах президента України в 2019 році?

Дима Коляденко: Вообще-то я о политике никогда не говорил и советовал бы всем артистам не делать этого. За кого бы я проголосовал… Надо подумать, почитать об их политической платформе. Мне кажется, что я бы проголосовал за кого-то новенького.

Vakula: Дима, как вы относитесь к идее выбрать в президенты кого-то из ваших коллег по шоу-бизнесу – Вакарчука или Зеленского?

Дима Коляденко: Вы знаете, мне нравятся Зеленский и Вакарчук как люди, как артисты. Я их обожаю, ценю и боготворю. Но мне кажется, что лучше пусть они остаются в нашем творческом цеху.

Читайте такжеІрина Федишин: За гастролі в Росії артистів як мінімум треба штрафувати на гонорар, зароблений тамХотя с этой ролью справился бы и Володя, и Святослав. И мне кажется, что немалый процент людей за них проголосует, потому что они – любимчики народа. Они умны и молоды. Они – новая кровь.

Rusia: Выборы у нас не за горами, и скоро снова станет актуальна тема политических туров артистов. Как вы относитесь к выступлениям артистов в поддержку того или иного кандидата? Денег заработать-то можно, но ведь "отмыться" потом непросто…

Дима Коляденко: Дело в том, что Дима Коляденко никогда в политику не влезал. Никогда я не ездил в подобные туры. Вообще не знаю, что это за туры в поддержку какого-то кандидата в депутаты.

Но! В этом году я бы поехал, честно говоря. Потому что, во-первых, у меня нет квартиры. Мне надо наконец купить квартиру, а то уже стыдно, что я все снимаю жилье. А, во-вторых, мне пора купить новую машину: я уже десять лет езжу на одной машине. У меня на СТО все мужики смеются, говорят: "Дима, продавайте уже. Надо уже продавать". Я удивляюсь: "Почему? Она мне нравится! Она желтая, спортивная". А они мне все равно твердят: "Дима, продавайте!".

Так что в этом году я бы уже поехал в такой тур. :) Пора бы уже заработать денег и мне. :))) Все уже заработали, дайте и я заработаю. :)

Лаура: Что думаете о решении Анастасии Приходько оставить сцену и пойти в политику? Есть ли у вас политические амбиции? Поступали ли вам предложения от каких-то политических сил пополнить их список? От каких? Что предлагали взамен?

Дима Коляденко: Я в политике вообще дуб-дубом. Но дома я смотрю только политические программы. Я не смотрю музыкальные передачи. У меня есть 112 канал, NewsOne, Прямой канал… И я смотрю только политические шоу, потому что я болею за страну, я – нормальный украинец.

Насчет Насти… Я ее очень ценю и уважаю как артистку, как женщину. Она – прекрасная мать, у нее прекрасные детки. Мне жаль, что она бросает сцену. Хотя я рад тому, что Настя идет в политику, потому что уверен, у нее все получится. Она такая боевая, что в Раде построит всех! У нее очень даже получится проявить себя в политике. Поэтому, если Настя хочет, у нее все получится. Даю ей флаг в руки.

А мне никогда не предлагали ни присоединиться к какой-то политической силе, ни в тур поехать, ни стать лидером какой-то партии. :) Но, если бы мне предложили, например, поехать в тур, я бы поехал. Но сначала подумал, за кого. Но я бы кого-то поддержал.

Вообще, я мечтаю, чтобы мне кто-то дал взятку. :) Это, конечно, шутка. Пусть бы это были конфеты, печенье, хлеб или миллион долларов… :) Но, наверное, я бы взял: я никогда не брал взяток и хочу понять, что это такое. :))) А что взамен? А что нужно – станцевать, спеть, сделать праздник в вашем городе или доме.

…Давайте эту тему дальше не развивать, а то "Квартал 95" услышит и устроит мне какой-то розыгрыш. :)

Кристина: Как вы относитесь к пародиям на себя?

Дима Коляденко: Меня пародируют, но мне не нравится. :) Хотя я понимаю, что, если меня пародируют, значит, я чего-то добился. Потому пусть пародируют.

Но мне всегда как-то стыдно, когда меня пародируют – я смотрю и думаю: "Боже, неужели я такой идиот?". Да, я понимаю, что все утрировано, но все-таки…

Почему-то все думают, что я творю бурлеск, что я сам – весельчак, клоун Вася. А я вовсе не такой.

Нина: Расскажите о самом смешном, что проходило с вами за период вашей творческой деятельности.

Дима Коляденко: Скажу вам честно, я не понимаю юмора. Я не понимаю шуток на 1 апреля, на День смеха, когда все друг друга разыгрывают. Наверное, с моим чувством юмора что-то не то, поэтому я очень редко смеюсь, а сам вообще не умею шутить. Я – не юморной человек.

Даже не могу вспомнить какую-то смешную ситуацию. Мне кажется, у меня всегда все распланировано, я всегда знаю, чего хочу. Я не люблю "капустников" и экспериментов со смехом.

И мой сын почему-то не любит клоунов. Он ходил как-то в цирк, но все представление просидел угрюмый. С юмором что-то у нас с Филей не в порядке.

"Квартал 95"? Когда они меня разыграли, я плакал. Я не понял их юмора. Даже когда все смотрят сценку и смеются, а я сижу и думаю: "А что тут смешного?". Хотя давайте я пойду на "Лигу смеха" – посмотрим. :) Может, я – Король Несмеян? :) Меня нужно хорошо веселить, чтобы я смеялся.

Хотя мне нравится смотреть на розыгрыши пранкеров, которые подшучивают над людьми. Бывает, что смеюсь.

Нужно быть классным комедийным артистом, чтобы я смеялся. Мне нравится юмор Луи Де Фюнеса, над ним я смеюсь. Мне нравится добрый юмор. А если юмор с иголками, злой – этого я не понимаю. Мне нужен настоящий юмор, чтобы я смеялся.

west-e: Что вы думаете об идеях отказаться от Деда Мороза, 8 марта, Нового года, старых советских фильмов и мультфильмов, которые и мы, и наши родители всегда смотрели взахлеб? К чему приведет эта политика тотальных отказов и запретов? Заменяя все это тем украинским, "що маємо", что получим в итоге, какое общество, каких людей?

Дима Коляденко: Скажу сразу – Боже упаси! Если бы я стал президентом, это был бы мой первый пункт: не трогать праздников – ни 8 марта (мой любимый праздник, когда мужчины дарят цветы женщинам, и девушки в этот день просто не могут быть без цветов), ни Новый год (Новый год – это мой праздник, Дед Мороз – это мой персонаж, мой любимый Дед Мороз и Святой Николай); не трогать советских мультиков – как это, зачем, это же добро, это наше детство. Ни в коем случае все это трогать нельзя, потому что это – святое. Пожалуйста, придумайте что-то свое, что хотите. Но это трогать нельзя. Я бы вообще все то, о чем вы спросили, занес в Красную книгу. Это святое!

Edmon: В ходе декоммунизации в Украине переименовали много улиц, городов и т.д., снесли памятники. Считаете ли вы необходимым для Украины избавление от советского прошлого?

Дима Коляденко: Честно говоря, памятники мне так жалко. Вот снесли Ленина в каждом городе, а мне его так жалко. Может быть, он был и плохой деятель. Но зачем трогать памятники, кому они делают хуже? Это же все история. Мешали они что ли… Почему-то мне Ленина жалко. Но, прежде всего, мне жалко, что он до сих пор лежит в Мавзолее – уже давно пора его похоронить. Я бы уже его похоронил, хватит издеваться над человеком.

Дедушку Ленина мы в детстве так любили. Я же был и пионером, и комсомольцем, и октябренком – и Ленина носил на груди. Это мое детство. Я помню, что ходил со значком и радовался, что дедушку Ленина на груди ношу. А потом как я был счастлив, когда стал пионером и комсомольцем. Я взносы собирал и сдавал. Это же наше детство и история. Давайте об этом помнить. Зачем все рушить…

Хорошо, давайте тогда взамен ставить памятники достойным людям. Например, я бы уже давно поставил памятник Людмиле Марковне Гурченко, Андрюше Скрябину (уже стоит памятник, но мама недовольна, потому что не похож на Андрюшу). Если человек заслужил, то пусть стоит ему памятник.

Wrangler: Со всем ли, что сегодня происходит в нашей стране в сфере культуры вы согласны? Какие вещи вас возмущают, поражают, какие вы категорически не приемлите?

Дима Коляденко: Наоборот, мне многое нравится из того, что происходит сейчас в украинской культуре. Например, мне нравится, что снимаются украинские фильмы. Мне нравится, что идут спектакли, и идут они с аншлагами. Мне нравится, что, когда я спрашиваю артистов, приходят ли люди к ним на концерты, они говорят: "Ты что, Дима! У нас все билеты проданы". Мне нравится, что украинские артисты ездят с концертами по Украине, и на их концертах – аншлаги. Мне нравится, что Украина в плане культуры растет, цветет и пахнет. Мне нравится, что открываются музеи.

Я горжусь украинским искусством, фольклором, танцем, песнями. Мне есть только за что хвалить.

Pavel: Наш министр культуры Нищук как-то сказал, что нецензурная лексика и эротика бывают вполне оправданы на сцене. А как думаете вы?

Дима Коляденко: Я очень уважаю Нищука и считаю, что он – хороший министр культуры. Правда, без дураков. Кстати, недавно его видел – он живет на той же улице, что и я, часто встречаю его в супермаркете. Я горжусь тем, что у нас такой министр культуры. Он очень демократичный, человечный, талантливый. Он – и талантливый артист, и талантливый менеджер.

Читайте такжеВиталий Козловский: На своих "обнаженных прелестях" я спекулирую, завоевываю аудиторию не только музыкойА что касается вашего вопроса… Если Нищук так сказал, то я ему доверяю. Когда-то я был балетмейстером, и у меня восемь человек из балета разделись наголо на сцене. И я это сделал первым в Украине. Только потом пошла мода раздеваться наголо во Франции (видел такой балетный спектакль, где солистка танцевала полностью обнаженной). У меня закрывались все большими шинелями, пальто. Но попками все стояли голые – и мужчины, и женщины.

А вспомните спектакли Жолдака… Это же вообще сплошная эротика. Мне нравится эротика. И, если подобные вещи разрешает использовать министр, то я – за двумя руками. Эротика – это не пошло. Это – красиво. Эротика – это натурально.

Кстати, мне нравятся нудисты. Когда-то у меня была мечта – раздеться наголо. И я разделся в немецком городе Дармштадте, где был такой спортивный комплекс. Я до сих пор помню те ощущения, у меня аж крылья выросли! Помню, я тогда даже звонил из Германии Билычке и говорил: "Билычка, моя мечта сбылась – я был в нудистском спортивном комплексе". Это же счастье – походить голым там, где тебя никто не знает. Я кайфонул так, что у меня душа развернулась и отдохнула. Я там и плавал, и курил, и пил кофе, и загорал в спа, и выходил на улицу – и был голым. Это было такое счастье, будто заново родился.

Поэтому если наш министр не запрещает эротику, то я – за.

А что касается нецензурной лексики… Вот это я не люблю. Я служил два года в армии, и там мальчики так матюкались, что у меня уши закручивались в трубочку.

Я – за воспитательный процесс. У меня и сын не матюкается, и я не матюкаюсь, и мой императорский пекинес не матюкается.

Хотя сейчас это модно использовать в каких-то роликах, в соцсетях. Артисты матюкаются. Но я бы все-таки запикивал все маты.

Sidor: Что, на ваш взгляд, является главной проблемой музыки в Украине?

Дима Коляденко: Какая проблема? Наоборот, в нашей музыке нет проблем. Мы – самые лучшие. Недавно послушал одну украинскую песню – она сейчас лидирует в чартах в Европе, а у видео на эту песню миллиардные просмотры. У нас самые лучшие артисты, клипмейкеры, клипы, музыкальные ведущие. Я, наоборот, горжусь тем, что наши украинские песни сейчас лидируют в чартах. Это по-настоящему классные песни!

Да, у нас есть артисты, которые пытаются и там посидеть, и там посидеть – везде успеть. Но это отдельный разговор.

Алина: Дима, что вдохновляет вас на творчество?

Дима Коляденко: Желание покушать. Я же хочу кушать и одеваться хорошо. А на это нужно зарабатывать денежки. Тим я и вдохновляюсь: "Дим, хватит лежать на диване, ты и так уже год пролежал то в Турции, то в Египте". Правда, я там выступал, но все равно и валялся тоже. Мне кажется, что я в этом году очень мало работал. Не знаю, почему я расслабился, а поезд-то идет…

Так что на творчество меня вдохновляет желание заработать. Мне нужно заработать, чтобы тратить деньги на подарки, на питание (я же тоже хочу суши есть:)).

Настя: Дима, ваш концерт – это нечто! Скажите, планируете ли вы ехать в тур? Очень бы хотелось увидеть вас в Одессе!

Дима Коляденко: Одессу я обожаю, как-то и на Новый год работал в Одессе. Этот город меня любит, и я его – тоже. Я еще приезжал этим летом, работал на улице от радио "Пятница".

Видите, говорю, что провалялся, а на самом деле работал! Просто я хочу больше работать. По натуре я – трудяжка, поэтому я хочу работать как можно больше.

А мой тур начинается с 26 ноября в городе Винница, затем 27 ноября – Белая церковь, 3 декабря – Чернигов, 4 декабря – Полтава, 5 декабря – Миргород. Хочу даже взять себе дом на колесах – это моя мечта. Хочу, чтобы в этой машине была кухня, туалет, ванна, спальня. И по украинским дорогам. :) Хочу дом на колесах, чтобы все знали: "Все, Коляденко їде – зустрічаймо! Їде свято в наше місто". :)

Саша: Какие творческие цели у Димы Коляденко на ближайший год? Спасибо за классные песни для поднятия настроения!

Дима Коляденко: Я еду в тур по Украине и хочу, чтобы у меня состоялось сто концертов. Пока что до Нового года у меня запланировано пять выступлений: 26 ноября – в Виннице, 27 ноября – в Белой Церкви, 3 декабря – в Чернигове, 4 декабря – в Полтаве, 5 декабря – в Миргороде. Я мечтаю проехать по всей Украине, заехать в каждый город, каждое село – объехать всю страну, чтобы была сотня концертов.

Сделать всеукраинский тур – это моя мечта на следующий год.

Сьюзи: Вы окончательно распрощались со своим амплуа хореографа? Очень хотелось бы увидеть вас в качестве судьи на танцевальном телевизионном проекте вроде "Танцуют все". Вы бы уютно себя чувствовали в компании Влада Ямы, Екатерины Кухар и Монатика? :)

Дима Коляденко: Я бы кого-то подвинул, честно говоря. :) Это слишком большая компания для меня. Я бы кого-то убрал и посадил бы себя. :) А еще, я думаю, меня нужно посадить в "Лигу смеха". Что-то обо мне там как-то забыли юмористы. Я бы там тоже кого-то подвинул, считаю, что для меня там есть место. :) Пора меня приглашать на "Плюсы", я с удовольствием пойду в жюри и "Танцев со звездами", и "Лиги смеха". Я просто обожаю "Квартал 95". Поэтому – ребята, ау, молодежь готова вам помочь! :)))

Что касается хореографии… Я вроде сейчас уже на пенсии. Но шоу "Король возвращается", которое вскоре отправится в тур по Украине, я поставил сам. Все балетные номера, которые есть в этом шоу, я выдумывал сам. Когда репетировали, я думал: "О, я еще, оказывается, могу и танцевать, и ставить! Я же талант!". :) Бывших хореографов не бывает. :)

Віталіна: Дмитро, хто займається постановкою ваших шоу-програм?

Дима Коляденко: Я сам режиссер. Даже недавно делал сам новый виджеинг. Сейчас это модно, когда во время выступления артиста сзади на экране транслируется видео. Все почему-то показывают свои клипы. У меня тоже много клипов, но я их не показываю на виджеинге. Я придумал другой видеоряд. Так вот этим видеорядом занимался я лично. В этом мой вкус, мое творчество. Я все делаю сам. Я считаю, что артистам все лучше делать самим, а то будет какой-то плагиат, потому предпочитаю все делать сам.

Полина: Дима, какая ваша любимая песня из вашего репертуара? А не из вашего?

Дима Коляденко: Мне нравятся все мои песни. Я пел 19 октября на своем сольном концерте в Киеве, было большое шоу "Король возвращается", и понял: "Какие у меня красивые песни! Люди так кайфуют под них". Потому у меня все любимые песни, абсолютно все, даже сложно выделить одну. Может быть, "Дима Коляденко", потому что ее я пою в концерте дважды – в начале и в конце, люди просят, она так всем нравится. Потому – наверное, эта.

А не мои песни? Мне нравятся песни Билычки. Прежде всего, "Снег", Почему-то я думаю, что эта песня посвящена мне.

Также мне нравятся все песни про мам на украинском языке. У меня уже давно нет мамы. И все песни, которые посвящены мамам, мне очень по душе. Украинские, английские – не важно. Если в песне есть слово "мама", то – все, это моя любимая песня у этого артиста.

Анфиса: Не задумывались ли вы над сменой имиджа?

Дима Коляденко: Задумывался. Мне так хотелось постричься – у меня сейчас такие длинные красивые волосы. Хотел покраситься... А потом думаю: "Ну, ты что, вообще уже?" Я хотел перекраситься в блондина, но потом подумал: "Ну, ты что, вообще уже, Дим?". Хотел сделать короткую стрижку, а потому подумал: "А зачем я тогда волосы отпускал?". Захотел какой-то новый стиль, а потом подумал: "Колядеш, ну, ты же не можешь быть без цилиндра, без перьев". Все-таки я думаю, что нынешний мой стиль – это по-настоящему мой стиль. Да, я не такой, как все. Да, было желание измениться, но, наверное, не буду, потому что мне нравится то, каким я есть.

дольче-габбана: Дима, сколько вас помню, у вас всегда был очень смелый и яркий стиль, и выглядели вы порой… неожиданно:) Иногда даже казалось, что нет таких вещей, которые вы бы не рискнули на себя надеть. Вопрос такой: есть все-таки что-то, чего вы никогда ни при каких условиях не будете носить?

Дима Коляденко: Ну, конечно. Женский лифчик, женские трусики и колготки – я никогда не надену такие вещи. :) Но если для роли, если мне скажут: "Коляденко, завтра ты играешь Тутси в украинском варианте в театре или в мюзикле", то я еще подумаю. И то, я, скорее всего, поддену все мужское.

Помню, как в "Show Must Go On" я пародировал Билык и Ваенгу. Тогда я переодевался в женские костюмы, но лифчик надевал только на маечку. Мне приклеивали ногти, меня красили, надевали парик… Я был один в один Билык! Но и тогда я к этим вопросам относился очень скрупулезно: лифчик надевал на маечку. Мне было неудобно, у меня аж мурашки вылезали, но не от того, что мне нравилось, а от того, что мне так не нравилось. Как мужчина может надевать женское белье!

А вообще, по жизни я очень экстравагантен. Мой сын на днях мне сказал: "Пап, ну, это чересчур!", когда увидел мои тапочки на босу ногу с мехом. Я сегодня в них пришел. На улице холодно, а я хожу по улице в тапочках на босу ногу, и мне тепло – натуральный мех. Сын говорит: "Папа, это чересчур!". Отвечаю: "Нет, Филя, это – мода. Твой папа модный". :)

Gorin: Как вы думаете, вы – странный человек? :) О вас можно сказать, что вы не от мира сего (в хорошем смысле, естественно)?

Дима Коляденко: Странный ли я? Вы знаете, я скажу, что я – талантливый. :) Мне так кажется. Мне кажется, что Бог наделил меня талантами, и их много. Хотя, допустим, я не умею забить гвоздь в стенку – когда-то меня Билычка попросила прибить гвоздь, так я ей испоганил всю стенку. :) Я прекрасно готовлю, прекрасно умею петь, танцевать, рисовать, планировать, мечтать, любить… Я очень люблю любить. Но есть какие-то вещи, которых я не умею делать. Например, я не люблю мыть пол, хотя я это делаю.

Мне кажется, что я талантливый. Бог меня видит и мне помогает. И я радуюсь, что всегда, когда в моей жизни случаются сложные периоды, Боженька приходит мне на выручку.

Тата: Дима, вы всегда человек-праздник, человек-фейерверк. Часто ли случается, что устаете от такого вашего образа? Что делает Дима Коляденко, когда ему грустно?

Дима Коляденко: Естественно, бывают моменты, когда мне грустно – я же человек. Я тогда покупаю себе бутылочку вина, зажигаю свечи, надеваю наушники и слушаю музыку и плачу. Вот честно. :)

Мне нравится плакать, потому что как только поплачешь, сразу становится веселее, легче. Тогда уходит негативная энергия, грустинка. Я считаю, людям иногда полезно поплакать.

Говорят, что мужчины не плачут. Но я с удовольствием плачу, особенно, когда выпью вторую бутылку. :) После второй я уже рыдаю. :) Но я считаю, что со слезами уходит и плохая энергия. Так что мой совет – побольше плакать, а особенно рыдать.

Но только чтобы этого никто не видел. Плакать нужно наедине с собой. А, представьте, если соберется семья: дети, бабушка, дедушка, мама, а папа сидит плачет… :))) Согласитесь, это уже психушка.

Так что плакать нужно тогда, когда ты дома один – зрители в этом деле не нужны.

natalie_: Дмитрий, расскажите, как вы относитесь к: а) алкоголю, б) деньгам, в) старости, г) смерти?

Дима Коляденко: а) Я люблю шампанское: Prosecco, Brut. Люблю сухое вино. Мне нравится алкоголь, почему бы и нет... Главное – не злоупотреблять.

б) Деньги я очень люблю, потому что на них можно купить подарки. Я вообще люблю шоппинг. Скажу честно, я три месяца не был на шоппинге, а позавчера сходил и купил разного и себе, и сыну. Я люблю шоппинг, и, наверное, поэтому люблю деньги. Даже подумал, что хочу хорошо зарабатывать, чтобы иметь возможность покупать, покупать, покупать. Наверное, если бы у меня был миллион долларов, я бы его потратил за один день – просто сходил бы на шоппинг.

в) Я о старости вообще не думаю. Раз уж у меня есть такая песня-коллаген, песня-жизнь, то теперь точно о ней можно не думать.

г) Меня радует, что сейчас люди могут жить чуть больше, чем раньше. Уже появляются долгожители, дают советы, как прожить дольше.

Надо, во-первых, бросить курить, во-вторых, больше есть рыбы, Омега-3, рукколы, клевера, в-третьих, есть побольше овощей и поменьше мяса. И секс. Вот и все, живи себе хоть до 120 лет и радуйся.

Главное – бросить курить. Я бросил.

Наташа: Дима, сложно быть королем?

Дима Коляденко: Королем быть нелегко. :) Быть королем дано не всем. :)

Моя бабушка говорила, что я – потомок короля Генриха IV, и мой прапрапрадед – это Генрих IV, французский король.

Помню, как мы всегда сидели за круглым столом, покрытым белой скатертью. И я спрашивал у бабушки, откуда у нас такие красивые белоснежные чашки, которые, если перевернуть, то на дне был герб Генриха IV, откуда у нас серебряные ложки и вилки… Она отвечала: "Это же от твоего деда".

Поэтому я с детства верю, что я – потомок короля.

У меня есть песня с такими словами: "Я надеваю маску, я выбираю роль. Сегодня я – художник, а завтра я – король. Усыпаны подмостки лепестками роз…".

Вообще, королями могут быть люди, у которых дома есть какая-то, хотя бы бумажная, корона. У меня есть железная корона с камнями, но, когда я ее надеваю, чувствую себя королем. Когда снимаю – я уже, конечно, не король. Вообще, быть королем прикольно, весело. :)

