Советник Порошенко растолковал соглашение Киева и Константинополя по новой УПЦ

Президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей / twitter.com/poroshenko

Соглашение, подписанное президентом Украины Петром Порошенко и константинопольским патриархом Варфоломеем предполагает создание Украинской автокефальной православной церкви.

Об этом заявил советник Порошенко Ростислав Павленко, передает "РБК-Украина".

"В соглашении есть четкая фиксация, что речь идет о независимой автокефальной церкви, которая получит свое место в диптихе, то есть порядке упоминания православных церквей, как независимая", - сказал Павленко.

Он назвал "вбросом" информацию о том, что новая церковь будет в особой форме подчинения Константинопольскому патриархату.

Павленко отметил, что прочие детали обсуждаются в процессе подготовки к объединительному собору. "Все вопросы процедуры, избрания предстоятеля - это внутренние церковные вопросы, решению которых государство способствует, но не вмешивается в конкретику", - подытожил он.

Напомним, в субботу, 3 ноября, президент Украины Петр Порошенко и константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании независимой украинской церкви. Документ детализирует процесс предоставления томоса об автокефалии УПЦ.