"Как ни один антициклон, так другой": украинцам пообещали аномальное тепло на этой неделе

Какой будет погода в Украине на этой неделе / 1zoom.ru

Погода в Украине 6-11 ноября будет определяться антициклоном.

"Как ни один антициклон, так другой. Вот уже какой-то Zouhir будет удерживать от Украины западные бурные процессы циклона Yaprak и его атмосферных фронтов", – заверила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

И добавила, что благодаря антициклону и во вторник, и в ближайшую неделю о ливнях и скучных длинных осенних дождях нам беспокоиться не стоит.

Читайте такжеПогода на ноябрь: ждем холода и мокрый снегПо ее словам, украинцев ждут туманы и дымки. А единственные изменения в погоде – температурные: "Температура воздуха будет постепенно снижаться, градусы – уменьшаться, и даже в конце недели уже ощутим в ночные, вечерние и утренние часы на наших носах первые слабые минусы".

Сначала, по прогнозу Диденко, где-то с воскресенья подморозит крайний восток (Луганскую область), затем восток и северо-восток (Донецкую, Луганскую, Харьковскую и Сумскую области). И только на следующей неделе заморозки доберутся до севера страны.

"В конце текущей недели и в начале следующей столбики термометров ночью опустятся до нуля или до небольших минусов", – написала синоптик.

Она предупредила, что облачная влажная погода со слабым ветром может способствовать ухудшению качества воздуха, ведь при такой погоде вредные примеси и продукты промышленных и автомобильных выбросов, особенно в городах, зависают в воздухе.

"Профилактика, внимание к прогнозам погоды и к себе, побольше ярких цветов в одежде, яблоки с рынка или своего сада – все это поможет рассеять тяжелые ноябрьские тучи", – советует эксперт.

В свою очередь журналисты ТСН отмечают, что – несмотря на первые заморозки в эти выходные – всю текущую неделю будет держаться теплая погода.

Они заверили, что украинцев ждет очередная приятная аномалия: температура днем будет достигать +16 градусов, а на западе – даже +20 градусов.

Из-за туманов водителям советуют быть осторожнее на дороге.

Погода в Киеве 6 ноября

В Киеве во вторник и всю ближайшую неделю существенных осадков не ожидается, местами туман. Днем столбики термометров поднимутся до +9-13 градусов. При этом в дальнейшем также ожидается тенденция к постепенному снижению температуры воздуха.

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