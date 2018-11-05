Зима близко: синоптики прогнозируют первые заморозки на этой неделе

Заморозки будут наступать под утро - однако днем будет довольно тепло / lenta-ua.net

Зима уже вот-вот вступит в свои права - синоптики обещают первые заморозки уже на этой неделе.

Хотя перед тем всю неделю будет держаться теплая погода, преимущественно без осадков, впрочем с туманами. Днем температура будет подниматься до +16, а на Западе - даже до +20 градусов тепла, а вот ночью лучше укрываться потеплее - обещают от 0 до 5 градусов тепла.

Ранее синоптик предупредила о первых морозах в этот понедельник. Погоду в Украине будет определять антициклон.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань уже рассказывал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, погода в ноябре-2018 в Украине будет сырой.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.