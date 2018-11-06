"Зачем в честь вора и барыги?": в Донецке возмущены открытием парка имени Захарченко

6 ноября 2018, 19:31

Люди в соцсетях пишут, что хотели бы видеть несколько иное применение своим налогам.

В Донецке парк посвятили Захарченко / Фото: Донецкие новости

На окраине оккупированного Донецка местные власти возвели парк в честь убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщает портал Донецкие новости, главную аллею заложили в Калининском районе города возле парка "Роща".

Отмечается, что организаторы высадили 70 саженцев сосен и туй. Новые насаждения, а также аллеи и инфраструктуру планируют организовать весной будущего года. Ожидается, что полностью проект будет завершен через несколько лет.

"В ближайшее время планируется также открытие экспозиции, посвященной памяти Захарченко, в Военно-историческом музее", - заявил и.о. главы "ДНР" Денис Пушилин, который лично присутствовал на закладке аллеи.

/ Фото: Донецкие новости

Жители Донецка к открытию парка имени Захарченко отнеслись весьма скептически. Многие сетовали на то, что данный объект инфраструктуры удален от центра города, что в регионе очень много проблем, а налоги руководство тратит на малозначимые вещи.

"Такое впечатление, что это сейчас самое важное для дончан на повестке дня. Продолжается война, работы толком нет, пенсии мизерные, от футбола ничего не осталось, только памятник в качестве "Донбасс-Арены", ни ж/д, ни аэропорта, беспросветное будущее у детей и студентов, которые получат аттестаты и дипломы ДНР… А они бл**ь про "парк" этот", "Действительно, отличная идея. Куда девать деньги, которые можно пусть на что угодно", "Надо было мавзолей ему построить", "Постройте садик или школу. Парк на краю географии, чтоб даже гулять никто не пришел", "Зачем в честь вора и барыги парк строить?" – написали в Сети дончане.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские журналисты назвали убитого главаря "ДНР" Захарченко преступником. До этого, сотрудники СБУ выложили в Сеть аудиозапись, которая свидетельствует о том, что к убийству причастен Денис Пушилин – его сменщик на посту главаря группировки "ДНР."

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донецк дончане парк возмущение Виталий Захарченко Денис Пушилин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
21:00
В Николаеве 19-летний "мажор" ударом ноги сломал копу челюсть: опубликовано видео
20:27
В Крыму пророссийские власти высушили крупнейшую реку на полуострове
20:13
В Тернопольской области запретили русскую культуру
20:09
"Попал в коммуникационный просак": Климкин прокомментировал пророссийскую позицию Хуга по Донбассу
19:58
Найем обвинил Луценко во лжи из-за организации похорон Гандзюк
19:40
Красота чемпионки: Элина Свитолина показала стройную фигуру и прелести в юбке
19:31
"Зачем в честь вора и барыги?": в Донецке возмущены открытием парка имени Захарченко
19:29
Туск заявил о возможном выходе Польши из ЕС
18:58
США cделали заявление по предстоящим "выборам" на Донбассе
18:36
На Харьковщине пенсионер надругался над 9-летним ребенком
18:17
В ОБСЕ отреагировали на слова Хуга о России-"не агрессоре"
17:59
Известная модель и актриса устроила сеанс пляжного стриптиза: опубликовано видео
17:47
ЕСПЧ обязал Украину выплатить миллионы гривен пострадавшим от погрома ромам
17:34
В Запорожье родственницы покойницы "отметелили" врачей больницы
17:32
Самая горячая пятница года – Black Friday в интернет-магазине "Розетка" новости компании
17:27
"НФ" инициирует увеличение экологического сбора с крупных предприятий в 20 раз
17:15
В Нью-Йорке показали бюстгальтер стоимостью в миллион долларов Видео
16:52
СБУ нагрянула с обысками к матери погибшей экс-регионалки Бережной
16:49
Ветераны-АТОшники потебовали от владельцев "Динамо" полностью заплатить военный сбор за клуб
16:35
НАБУ обнародовало результаты досудебного расследования по Омеляну: инфографика
15:59
"Какие сочные сиськи": Светлана Лобода взволновала фанатов глубоким декольте
15:58
Избиения и запугивание: в Польше украинских заробитчан держали в трудовом рабстве Видео
15:53
Макрон предложил создать общеевропейскую армию для защиты от России
15:46
"Гарантированно окажутся вместе": в Кремле назвали новое место встречи Путина и Трампа Видео
15:36
"Филя уже даже перебивает работу у папы": Дима Коляденко рассказал о своем сыне Видео
15:22
Рада приняла решение по отставке Луценко
15:17
Николаевские морпехи провели лесные учения: опубликованы зрелищные фото Фото
15:16
СМИ рассказали об оплате украинцами жилья для 120 нардепов-миллионеров
15:02
Убийство Гандзюк: Рада создала ВСК для расследования нападений на активистов Видео
14:48
"Смекалку не пропьешь": соцсети отреагировали на заявление Луценко об отставке
14:46
"Бездарность" и "диарея мозга": Луценко в парламенте поскандалил с нардепами Видео
14:42
"Отмурчал свое": в Сети появились фотки ликвидированного на Донбассе боевика "Мурчика" Фото
14:36
Таисия Повалий во время концерта в Кремле сделала скандальное заявление Видео
14:23
"Достану его": Беллью рассказал о подготовке к супербою с Усиком Видео
14:14
Попытка спасти Порошенко: что стоит за эффектным заявлением Луценко об отставке мнение
14:12
Юрий Луценко
13:57
"Почему мы должны вас содержать": на Киевщине разгорелся новый скандал с участником АТО
13:44
Журнал People назвал самого сексуального мужчину 2018 года
13:43
"Пересекутся "на ногах": в Кремле нашли, чем утешиться после отмены встречи Путин-Трамп Видео
13:32
"Выборы" на Донбассе: в Кремле рассказали о влиянии на главарей "ЛДНР" Видео
13:17
"Тысячи их": Британские аналитики "прикинули", сколько в Лондоне российских шпионов
12:59
Отличный улов. Бойцы ВСУ сбили на Донбассе российский беспилотник: опубликовано фото
12:59
"За власть никто не цепляется": Луценко объявил об отставке Видео
12:50
"Это же счастье – походить голым": Дима Коляденко рассказал об опыте нудизма
12:15
"Нет необходимости": Лукашенко прокомментировал идею о российской военной базе в Беларуси
12:14
Ликвидация Захарченко: экс-депутат Госдумы назвал причину смены главаря "ДНР"
12:00
Фаворитка "Танцев со звездами" серьезно травмировалась Видео
11:52
В УПЦ МП обвинили Вселенский патриархат в агрессии и посягательствах на церковную территорию
11:49
Фортуна их любит, а мы завидуем мнение
11:34
"Нам повезет, на шпиль посадят": отравителей Скрипалей высмеяли артисты "Квартала 95" Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять