"Зачем в честь вора и барыги?": в Донецке возмущены открытием парка имени Захарченко

В Донецке парк посвятили Захарченко / Фото: Донецкие новости

На окраине оккупированного Донецка местные власти возвели парк в честь убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Как сообщает портал Донецкие новости, главную аллею заложили в Калининском районе города возле парка "Роща".

Отмечается, что организаторы высадили 70 саженцев сосен и туй. Новые насаждения, а также аллеи и инфраструктуру планируют организовать весной будущего года. Ожидается, что полностью проект будет завершен через несколько лет.

"В ближайшее время планируется также открытие экспозиции, посвященной памяти Захарченко, в Военно-историческом музее", - заявил и.о. главы "ДНР" Денис Пушилин, который лично присутствовал на закладке аллеи.

/ Фото: Донецкие новости

Жители Донецка к открытию парка имени Захарченко отнеслись весьма скептически. Многие сетовали на то, что данный объект инфраструктуры удален от центра города, что в регионе очень много проблем, а налоги руководство тратит на малозначимые вещи.

"Такое впечатление, что это сейчас самое важное для дончан на повестке дня. Продолжается война, работы толком нет, пенсии мизерные, от футбола ничего не осталось, только памятник в качестве "Донбасс-Арены", ни ж/д, ни аэропорта, беспросветное будущее у детей и студентов, которые получат аттестаты и дипломы ДНР… А они бл**ь про "парк" этот", "Действительно, отличная идея. Куда девать деньги, которые можно пусть на что угодно", "Надо было мавзолей ему построить", "Постройте садик или школу. Парк на краю географии, чтоб даже гулять никто не пришел", "Зачем в честь вора и барыги парк строить?" – написали в Сети дончане.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские журналисты назвали убитого главаря "ДНР" Захарченко преступником. До этого, сотрудники СБУ выложили в Сеть аудиозапись, которая свидетельствует о том, что к убийству причастен Денис Пушилин – его сменщик на посту главаря группировки "ДНР."