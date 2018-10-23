"Спонтанно изменил маршрут": стали известны новые подробности убийства Захарченко

Александр Захарченко / Reuters

Бывший главарь группировки "ДНР" Александр Захарченко, который был убит 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке, изначально не планировал там надолго задерживаться в тот день.

Такое сообщение опубликовал один из подконтрольных боевиков ресурсов со ссылкой на собственные источники в "силовых структурах ДНР". По их данным, заложенная в точке общепита взрывчатка была оснащена мини-камерой, которая позволяла идентифицировать цель со стопроцентной гарантией.

"То есть теракт был спланирован по тому же принципу, что и предотвращенное покушение зимой 2017 года в кафе "Пушкин". Изначально глава ДНР не направлялся в кафе "Сепар" и решение о смене маршрута было принято спонтанно и уже в пути буквально за несколько минут до взрыва", − говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские журналисты назвали убитого главаря "ДНР" Захарченко преступником. До этого, сотрудники СБУ выложили в Сеть аудиозапись, которая свидетельствует о том, что к убийству причастен Денис Пушилин – его сменщик на посту главаря группировки "ДНР."