Переобулись в воздухе. Российские журналисты назвали убитого главаря "ДНР" Захарченко преступником

Александр Захарченко / ДАН

В Российской Федерации тамошние журналисты сделали поворот на 180 градусов в оценке деятельности бывшего главаря группировки боевиков "ДНР" Александра Захарченко и начали делать материалы о его преступных действиях.

На материал популярного российского издания "Московский комсомолец" обратил внимание известный украинский блогер и журналист Денис Казанский.

"Что и требовалось доказать. Через полтора месяца после убийства Захарченко выяснилось, что это никакой не защитник Донбасса и не "Батя", а обычный бандит со своим преступным синдикатом. Российские СМИ за 4 года согласились с тем, о чем мы все это время писали", − заявил он.

Статья в "Московском комсомольце" датирована 20 октября 2018 года с заголовком "Новый "премьер-министр ДНР" ликвидирует преступный синдикат Захарченко". Автор материала особо отмечает, что в Донецке "невиданными темпами" начался демонтаж наследства убитого главаря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Захаренко был убит в результате взрыва в кафе "Сепар" в оккупированном Донецке. Позднее СБУ обнародовала аудиозапись, свидетельствующая о причастности к убийству его "сменщика" на посту главаря группировки "ДНР".