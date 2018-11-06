"Попал в коммуникационный просак": Климкин прокомментировал позицию Хуга по Донбассу

Александр Хуг / Reuters

Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил о том, что бывшему первому заместителю главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александру Хугу следовало высказываться так, чтобы его слова не допускали бы интерпретаций в пророссийском духе.

Соответствующее сообщение дипломат опубликовал на своей странице Facebook.

По его словам, Хуг не первый раз попадает в своеобразный "коммуникационный просак (халепу)".

"И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки", − написал Климкин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Хуг отказался называть Россию агрессором на Донбассе.