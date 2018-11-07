Россия развернула у границы с Украиной 29 батальонных групп - Минобороны

Российская армия плотным кордоном обложила украинские границы / mil.ru

Россия сосредоточила у границ Украины большое, хорошо обученное и готовое к ведению боевых действий войско - 29 батальонных тактических групп.

"К огромному сожалению, уже пятый год подряд Россия продолжает вести против Украины агрессивную войну, применяя при этом как регулярные военные силы и средства, так и весь арсенал сил специальных операций и специальных служб для ведения скрытой разведывательно-подрывной деятельности. И анализ складывающейся ситуации пока свидетельствует о том, что военная составляющая гибридной войны, она отнюдь не уменьшается", – сказал на Международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции, генерал-лейтенант Анатолий Петренко, напомнив, что Кремль бросает в бой против Украины не только регулярную армию, но и спецслужбы.

Поведение России, отметил генерал, с 2014 года изменилось - ранее русские применяли войска ротационно.

Читайте такжеВ Сети появилось видео российских РСЗО "Ураган" на границе с Украиной"Сейчас мы уже констатируем наличие постоянного военного присутствия на временно оккупированной территории и вокруг наших границ. На сегодняшний день это 29 батальонных тактических групп, которые расположены в определенном оперативном построении с высокой степенью укомплектованности и обучаемости, и могут быть применены в короткий период времени для выполнения военных задач", – подчеркнул замминистра.

Напомним, Россия быстрыми темпами наращивает число войск у западных границ: более 70 соединений и воинских частей были сформированы в Западном военном округе РФ с 2016 года.