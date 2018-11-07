"Ее заказала сама система": озвучена новая версия убийства Екатерины Гандзюк

Активистку убила система украинского государства - гнилая и коррупционная / Фото: Укринформ

В поисках заказчика убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк не надо далеко ходить - ее заказала сама насквозь прогнившая коррупционная "система" украинской власти. Причиной же смерти Гандзюк стало того, что она не только активно, но и срезвычайно эффективно противостояла коррупционным схемам в регионе.

"Я видел немало активистов, даже в Верховной Раде, с надписью на груди: "Кто заказал Катю Гандзюк?". И я вчера на пресс-конференции сказал: ее заказала сама система", – в эфире ObozTV заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, добавив, что успех активистки на ниве антикоррупционной борьбы испугал властную вертикаль.

Дело Гандзюк, отметил Шабовта - пример полного несовершенства украинской системы. Потому что с одной стороны, страна декларирует общеевропейские ценности, а с другой стороны - уровень коррупции зашкаливает за все мыслимые и немыслимые рамки.

"А это вещи, которые исключают друг друга. И здесь активисты мешают, потому что они говорят откровенно", – резюмировал Шабовта.

Читайте такжеВ Херсоне попытались поджечь дом возможного посредника в нападении на ГандзюкНапомним, 31 июля нынешнего года злоумышленники облили Екатерину Гандзюк серной кислотой. Ее доставили в отделение реанимации областной больницы с ожогами, затронувшими треть кожного покрова.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После широкого общественного резонанса, вызванного нападением, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

На данным момент по делу задержаны пятеро подозреваемых. Трое из них взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом.

Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября нынешнего года.