Эксперты прогнозируют в Украине рекордное замедление инфляции – Reuters

Инфляция в Украине будет демонстрировать тенденцию к снижению / ZN.UA

Впервые с 2013 года инфляция в Украине в 2019 году прогнозируется на уровне 7,5%, что существенно ниже показателей нескольких минувших лет.

Как пишет Reuters, данный показатель соответствует требованиям Международного валютного фонда.

Аналитики подчеркивают, что внутренняя монетарная и фискальная политика в государстве должна находится в строгих рамках.

Относительно украинской экономики 15 аналитиков агентства сошлись во мнении, что в 2019 году инфляция ожидается на уровне 7,5%, при 10% в 2018 году и 13,7% в 2017 году.

Напомним, в МВФ заявили, что экономический успех ждет Украину в случае реализации реформ, а также проведения сбалансированной макроэкономической политики.