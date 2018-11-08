Лидер "евробляхеров" сжег свой "Range Rover" в знак протеста - видео

Лидер координирующей протесты против высокого налога на растаможку автомобилей на еврономерах организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич в знак протеста сжег собственный Range Rover.

Видео торжественного сожжения автомобиля опубликовано на странице организации в Facebook.

Акция евробляхеров не добилась желаемого от власти / Facebook.com/Авто-Евро-Сила

"Когда я заявил на нашей акции о том, что сожгу свой Ленд Ровер, если не проголосуют нашу правку - это не был популизм или пиар! Это было сознательное заявление лидера, который понимает, что для большинства людей, которые купили право пользования авто на европейской регистрации за 1500€, дешевле сжечь свой автомобиль, чем его купить и растаможить по принятым сегодня законам! Как лидер громады, который ответственно относится ко всем своим заявлениям, в знак протеста сжигаю свой автомобиль!", - говорится в подписи к видео.

В среду, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах (евробляхах).

13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о евробляхах, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Согласно пояснительной записке, к примеру, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 80 евро, до 5 лет – 400 евро, до 15 лет – 1200 евро. В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет – 600 евро, до 15 лет – 1800 евро.