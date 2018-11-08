Украина прокомментировала новые американские санкции против России

Климкин одобрил новые антироссийские санкции США / УНИАН

В Украине горячо приветствуют новые американские санкции против России, введенные в связи с враждебной деятельностью России в Крыму и на Донбассе.

"После Крымской декларации последовали крымские санкции. Именно так. Последовательно и жестко, словом и делом", - заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

Читайте также"Новый подход": в Европарламенте предложили снять европейские санкции с России8 ноября Министерство финансов США опубликовало новый санкционный список в отношении России в связи с аннексией Крыма и оккупацией Донбасса.

Напомним, Государственный департамент США планирует ввести новые санкции против России, поскольку это государство не соблюдает международное законодательство о химическом оружии в связи с отравлением в Солсбери. О несоблюдении Россией закона Госдеп сообщил в официальном обращении в Конгрессу США.