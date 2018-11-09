"С*ка и стерва": Садовый признался в конфликте с Гандзюк перед покушением на нее

Садовый и Гандзюк / коллаж: Информатор

В распоряжение одного из украинских СМИ попала эксклюзивная аудиозапись, на которой кандидат в президенты и мэр Львова Андрей Садовый крайне резко высказывается в адрес ныне покойной активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла 4 ноября от травм, полученных при покушении на нее.

Не так давно народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который вошел в состав ВСК по расследованию покушений на Екатерину Гандзюк и других активистов, сообщил, что по его информации Садовый поручил херсонскому филиалу "Самопомощи" собирать компромат на Гандзюк, когда она еще была жива, и неоднократно, общаясь с активистами, озвучивал в ее адрес угрозы.

"Из собственных источников в Херсонской области мне стало известно о том, что руководство партии "Объединенная самопомощь" и лично ее лидер Андрей Садовый отдавали приказ местным партийным активистам Херсонщины собирать компромат и готовить статьи для дискредитации Екатерины Гандзюк. При этом, во время общения Андрея Садового с херсонскими активистами "Самопомощи" в сторону Екатерины звучали оскорбления и угрозы. Причиной этого стала деятельность Кати, которую Садовый охарактеризовал следующим образом: "С*ка Гандзюк разваливает местное отделение нашей партии", - написал Мосийчук 7 ноября в Facebook, передает Информатор.

Заинтересовавшись публикацией Мосийчука, редколлегия издания начала собственное расследование, чтобы проверить достоверность обнародованной им информации. В ходе расследования изданию удалось получить аудиозапись телефонного разговора человека, голос которого очень похож на голос Андрея Садового. На записи речь идет о Екатерине Гандзюк. Чтобы получить больше информации, редакция обратилась к Игорю Мосийчука с просьбой опровергнуть или подтвердить, писал он о том же, что стало известно. Запись народный депутат направил в Генеральную прокуратуру Украины. Проработав аудиозапись, ГПУ ответила на обращение Мосийчука, установив, что на Читайте такжеПохороны Екатерины Гандзюк в Херсоне: опубликованы фото, видеоаудиофайле действительно говорит Андрей Садовый, а его слова можно расценить как оскорбления и угрозы Екатерине Гандзюк.

В Генпрокуратуре также сообщили, что в настоящее время решается вопрос о регистрации указанных сведений в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с уголовным процессуальным законодательством.

"Ваши обращения, а также добавлен флэш-накопитель с аудиофайлами будет добавлен к зарегистрированному уголовного производства, полученной информации будет предоставлено надлежащую правовую оценку", - говорится в ответе ГПУ.

СМИ решило обнародовать аудиозапись.

На аудио не слышно, с кем разговаривает мэр Львова. Своему собеседнику чиновник говорит: "По поводу этой Гандзюк из Херсона. Чтобы ты понимал - это стерва, которая является лидером коррупции в городском совете. Она у мэра "правая рука". Это ее идея, чтобы все депутаты возглавляли коммунальные предприятия - восемнадцать депутатов возглавляют коммунальные предприятия. Она лидер "откатов" по ​​городу. Все идет через нее".

На записи Садовый обвиняет Гандзюк в развале местного отделения "Самопомощи". "Она причастна к развалу филиала "Самопомощи"... Они перекупали наших депутатов!", - говорит львовский мэр. "Я был в Херсоне, говорил с общественностью, с предпринимателями. Они просто в шоке! Они в шоке, как из нее сейчас лепят героя - с человека, которая должна быть в заключении", - возмущается Садовый.

После ремарки собеседника, голос которого слышен на аудио, Садовый продолжает: "Нет, ну я же поехал в Херсон и услышал. Понимаешь?! У меня предложение. Я тебе дам контактное лицо, чтобы они дали тебе больше информации и постепенно начать давать это в СМИ. Ну как так - восемнадцать депутатов являются руководителями коммунальных предприятий?! Из нее лепят лидера, а это просто человек, который организует коррупционные схемы в Херсоне?! Там народ - предприниматели, общественность - в шоке".

Далее мэр Львова обещает дать координаты руководителя областной организации "Самопомощи", чтобы собеседник получил у него больше информации, очевидно, о деятельности Гандзюк. "Сейчас эта волна спадет, и затем можно будет давать правдивую информацию", - предлагает Садовый.

Позднее Садовый признал подлинность аудиозаписи и дал комментарий по этому поводу.

"По поводу записи. Голос мой. Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь в записи. Запись от 27 августа 2018 года. Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается", - отметил мэр Львова.

"С Екатериной лично знакомым не был. Доказательств, бы подтверждали факты коррупции, о которых мне говорили в Херсоне, я так и не получил. Поздравляю господина Луценко с "удачной спецоперацией". Вам удалось временно отвлечь внимание от заказчиков убийства", - добавил он.