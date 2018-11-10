ДТП с участием нардепа Лещенко: опубликовано "настоящее" видео аварии

Нардеп Сергей Лещенко попал в ДТП / facebook.com/dtp.kiev.ua

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко ("БПП") опубликовал, по его словам, настоящее видео аварии с участием его авто и грузовика, которая произошла в пятницу, 9 ноября.

Видеозапись нардеп разместил в Facebook.

"Чтобы снять все спекуляции, я публикую видео аварии. На 5-й секунде видно, что мой автомобиль стоит на обочине. Видно, что включена "аварийка". Видно, что я стоял у бордюра, от которого начинается тротуар", - подписал видео Лещенко.

По его словам, он опубликовал видео, чтобы "остановить потоки фейков и видео непонятного происхождения, которые разгоняют недобросовестные люди, состоящие на службе у правящей верхушки".

"По их логике, скоро окажется, что я сам подстроил ДТП, которое чудом не закончилось серьезными последствиями", - отметил депутат.

Напомним, в пятницу, 9 ноября, в Киеве на Большой Кольцевой дороге столкнулись автомобиль нардепа от БПП Сергея Лещенко и грузовик. В результате ДТП с травмами была госпитализирована пассажирка легкового авто. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.