В УПЦ КП прокомментировали "новую дату Рождества" в Украине

Архиепископ Евстратий (Зоря) / "Главред"

Спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), архиепископ Евстратий (Зоря) опроверг информацию об изменении церковного календаря после получения томоса об автокефалии УПЦ, в частности перенесении празднования Рождества Христова на 25 декабря.

"Совершенно очевидно, что это информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине. Ведь известно, что идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и многочисленных убежденных оппонентов", - написал архиепископ в Facebook.

По его словам, вопрос перехода на новый календарь не не рассматривается. "Каждая автокефальная церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований относительно этого в томосах, которые предоставлялись Вселенским патриархатом в ХХ веке, не устанавливалось", - подчеркнул он.

Архиепископ убежден, что "фейк" распространила Москва.

Накануне в СМИ появилась информация, якобы после после получения томоса об автокефалии УПЦ будет пересмотрен церковный календарь и празднование Рождества Христова будет перенесено на 25 декабря.

Напомним, закон о передаче Андреевской церкви в Киеве в пользование Константинопольскому патриархату вступил в силу в субботу, 10 ноября.