Порошенко уволил начальника штаба Нацгвардии

Александр Кривенко / mvs.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины (НГУ), начальника штаба Александра Кривенко, занимавшего эту должность со времени создания НГУ весной 2014 года.

Указом №364/2018 Кривенко зачислен в распоряжение командующего Нацгвардии.

Генерал-лейтенант Александр Кривенко с 1998 года служил во внутренних войсках МВД и прошел путь от комвзвода до замкомандующего. 18 апреля 2014 года перешел на новую должность - первого заместителя командующего новосозданной НГУ.

Напомним, что командует Национальной гвардией Юрий Аллеров.

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