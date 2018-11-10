Порошенко уволил начальника штаба Нацгвардии

10 ноября 2018, 13:30

Кривенко зачислен в распоряжение командующего Нацгвардии.

Александр Кривенко / mvs.gov.ua

Президент Петр Порошенко уволил первого заместителя командующего Национальной гвардии Украины (НГУ), начальника штаба Александра Кривенко, занимавшего эту должность со времени создания НГУ весной 2014 года.

Указом №364/2018 Кривенко зачислен в распоряжение командующего Нацгвардии.

Генерал-лейтенант Александр Кривенко с 1998 года служил во внутренних войсках МВД и прошел путь от комвзвода до замкомандующего. 18 апреля 2014 года перешел на новую должность - первого заместителя командующего новосозданной НГУ.

Напомним, что командует Национальной гвардией Юрий Аллеров.

Ранее сообщалось, что в Киеве на съемной квартире с огнестрельной раной головы обнаружен мертвым боец иностранного спецназа, который работал инструктором в подразделениях Нацвардии. Погибшего, 1982 года рождения обнаружила хозяйка квартиры.

Согласно предварительной следственной информации судебно-медицинского эксперта, иностранец покончил с собой.

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Петр Порошенко Нацгвадия Юрий Аллеров
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