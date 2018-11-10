В Верховной Раде заговорили о принудительной гомосексуализации

В Верховной Раде обсудили проблемы ЛГБТ / wikipedia.org

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения организовал круглый стол на тему научно-медицинского подхода к проблеме гендерного равенства.

Как сообщает пресс-служба парламента, одним из спикеров стал доктор медицинских наук Гарник Кочарян, который заявил, что "в современном обществе наблюдается тенденция к принудительной гомосексуализации".

"В целом усилия направлены не на коррекцию гомосексуальности и поддержку гетеросексуальности, а наоборот", - констатировал он.

Ученый в ходе выступления также назвал негативные стороны асексуального воспитания детей, когда они в более взрослом возрасте должны определяться с сексуальными предпочтениями.

В итоге своего доклада он заявил, что важно "несмотря на современные тенденции, оставаться людьми со здравым смыслом".

Напомним, в Ивано-Франковске депутаты горсовета обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману и главе Минобразовании Лилии Гриневич о недопустимости пропаганды гомосексуализма в системе образования Украины.