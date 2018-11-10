ОБСЕ снова чуть не потеряла на Донбассе беспилотник

Беспилотник ОБСЕ / Reuters

СММ ОБСЕ едва не потеряла еще один беспилотник в небе над Донбассом - на этот раз из-за глушения. Инцидент произошел 8 ноября около н/п Корсунь.

"Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия попал под серьезное глушения. Вечером 8 ноября, пролетая над районами вблизи н. п. Корсунь (неподконтрольный правительству, 31 км на северо-восток от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS, по оценке, в результате глушения. Инцидент оценен как крайне серьезный, поскольку большинство систем контроля и связи (в том числе резервные системы) между наземной станцией контроля и БПЛА не функционировали", - сказано в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В СММ добавили, что, несмотря на серьезность глушения, команда операторов восстановила контроль над беспилотником "после того, как он в аварийном режиме оставил район, где отмечалось глушение".

Напомним, в субботу, 27 октября, во время полета над оккупированной территорией была утеряна связь с беспилотным летательным аппаратом Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Позднее стало известно, что вероятнее всего, БПЛА был сбит ЗРК террористов.