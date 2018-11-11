Беларусь готова: украинский генерал озвучил рецепт мира на Донбассе

Белорусские военные / Thinktanks.by

Белорусские миротворцы в течение двух месяцев смогли бы взять под контроль украинско-российскую границу на Донбассе, если бы было согласие на то России и Украины.

"Они подготовлены к этому, они знают, как это делать, и им не надо будет внедряться, как миротворческому контингенту, который приедет, например, из Индии или Пакистана. Они знают ситуацию", - заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации, генерал армии Александр Кихтенко.

По его мнению, ВС Беларуси способны быстро и оперативно закрыть государственную границу Украины с Россией и даже сопровождать проведение выборов, сообщает "Обозреватель".

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"Миротворческая миссия ООН разворачивается долго – необходимо получить мандат, подготовить большое количество людей, они должны изучить ситуацию. Для белорусов всего этого не надо. Они знают регион, у нас есть с ними государственная граница. Украинские и белорусские пограничники фактически готовились по одним учебникам, будет больше взаимопонимания", - подчеркнул Кихтенко.

Напомним, ранее военный эксперт раскрыл сценарий вторжения российских танков в Украину через Беларусь.