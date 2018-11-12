"Выборы, выборы, кандидаты": в Луганске провели псевдоголосования на "выборах" главаря "ЛНР"

12 ноября 2018, 08:34

Ради демонстрации высокой явки террористы шли на любые меры.

"Выборы в ЛНР" / Today.ua

Накануне боевики из группировки "ЛНР" согнали во временно оккупированном Луганске сотрудников бюджетной сферы на фейковые выборы своего главаря − ради демонстрации высокой явки.

Такое сообщение в понедельник, 12 ноября, опубликовал портал "LIGA.net" со ссылкой на местных жителей. "Моей знакомой, которая работает в одном из университетов, сказали прийти проголосовать до 11.00 и прислать фото с участка, иначе ее уволят. Она пошла и испортила бюллетень, маты там написала. Понятно, что уже ясно – будет Пасечник (нынешний главарь боевиков − "Главред")", − рассказали они.

По их данным, множества студентов вузов тоже заставили явиться "в обязательном порядке", и они могли посетить любой "избирательный участок", независимо от места прописки, поскольку были составлены "списки избирателей". "В центре было много "полиции" и людей в военной форме", − отметил житель Луганска по имени Максим.

Также известно о том, что специально организовывались "ярмарки на участках". "Торговали яйцами, крупами, цены примерно на треть дешевле. Предлагали еще бонусы − счета 100 рублей мобильного оператора "Лугаком". Некоторые велись и шли", − заявили луганчане.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики "ЛНР" запугивали жителей Луганска лишений пенсий перед "выборами".

 

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боевики ЛНР выборы Луганск главарь Леонид Пасечник
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