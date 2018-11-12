Эксперт предупредил, какому региону Украины грозит мощное землетрясение

Закарпатью грозит мощное землетрясение, предупредил эксперт / facebook.com/pages/Закарпатье

Заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера сообщил, что Закарпатскую область может всколыхнуть мощное землетрясение, поскольку регион находится в зоне сейсмической активности.

Сейчас никто не умеет прогнозировать время, силу и место серьезных подземных толчков, рассказал эксперт "Обозревателю".

"…если мы посмотрим на карту сейсмического реагирования на территории Украины, то там показано, что на Закарпатье могут быть глобальные землетрясения. Они уже и были. Местные эффекты даже достигали восьми баллов", — отметил собеседник.

Ранее эколог Светлана Краковская говорила, что в Украине климат будет меняться и приближаться к тропическому, все чаще будут наблюдаться смерчи, появятся новые вредители и болезни.