Эксперт предупредил, какому региону Украины грозит мощное землетрясение

В одной из областей могут быть "глобальные землетрясения", отметил замдиректора Института геофизики НАН нашей страны.
Заместитель директора Института геофизики Национальной академии наук Украины Александр Кендзера сообщил, что Закарпатскую область может всколыхнуть мощное землетрясение, поскольку регион находится в зоне сейсмической активности.
Сейчас никто не умеет прогнозировать время, силу и место серьезных подземных толчков, рассказал эксперт "Обозревателю".
"…если мы посмотрим на карту сейсмического реагирования на территории Украины, то там показано, что на Закарпатье могут быть глобальные землетрясения. Они уже и были. Местные эффекты даже достигали восьми баллов", — отметил собеседник.
Ранее эколог Светлана Краковская говорила, что в Украине климат будет меняться и приближаться к тропическому, все чаще будут наблюдаться смерчи, появятся новые вредители и болезни.