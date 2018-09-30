"Новые вредители и болезни": эколог спрогнозировала, как в Украине изменится климат

В Украине климат будет приближаться к тропическому, спрогнозировала эколог / 1zoom.ru

Эколог Светлана Краковская заявила, что в Украине климат будет меняться и приближаться к тропическому, появятся новые вредители и болезни.

В стране все чаще будут наблюдаться смерчи, рассказала эксперт "Обозревателю".

"... с теми более комфортными условиями, которых люди хотят, придут также и разные вредители, и новые заболевания, к которым нам будет нелегко приспособиться", — отметила собеседница.

Ранее директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борей говорил "Главреду", что в Украине из-за вырубки лесов может исчезнуть главная река страны, на которой живет 80% населения, — Днепр.