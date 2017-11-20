Эколог объяснил, почему Днепр может исчезнуть

В Украине из-за вырубки лесов может исчезнуть главная река страны, на которой живет 80% населения, — Днепр.

Об этом директор Киевского эколого-культурного центра, эколог Владимир Борейко рассказал на чате в "Главреде".

В то же время собеседник подчеркнул, что в Киевской области леса уже вырублены наполовину.

"Это страшное зрелище. Причем нещадно рубятся леса вдоль рек, озер, на болотах. Даже в гидрологических заказниках, которые должны охранять эти болота. Например, Катюжанский заказник в Вышгородском районе или лес возле заказника Дулицкое", — добавил эксперт.

По его словам, "в результате деревья не защищают водные источники от жарких лучей летнего солнца, и начинается их обмеление, в том числе высыхание болот". "Это в будущем приведет к тому, что Украина лишится своей главной реки, на которой живет 80% населения, — Днепра", — утверждает гость.

Ранее Владимир Борейко говорил, что самыми загрязненными городами нашей страны являются Киев, Донецк, Макеевка, Мариуполь, Енакиево, Днепр, Запорожье, Каменское и, как ни странно, Ялта.