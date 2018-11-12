"Голосовали каждые 18 секунд": в СБУ посмеялись над статистикой

Как считали члены "комиссий" - остается загадкой / ТСН

Служба безопасности Украины заявила, что оккупационные власти ОРДЛО открыто исказили "результатов выборов" - в доказательство в СБУ привели пример, что у членов местных "комиссий" явные проблемы с математикой, а их подсчеты противоречат здравому смыслу.

"Сегодня в восемь утра в "ДНР" отчитались об обработке более 97% бюллетеней. В "выборах" якобы приняли участие 1,6 миллиона человек с явкой в более 80%. Всего в "ДНР" по данным террористов работало 408 избирательных участков. То есть по 12 часов работы на каждую из них в среднем приходится почти четыре тысячи избирателей. Опять несложная арифметика – за час, если верить "избиркомам", голосовали 326 жителей временно оккупированных территорий. То есть, за 18 секунд избиратель фейкового действа успевал отдать свой голос", – говорится в сообщении СБУ в Facebook.

В итоге, иронизируют в СБУ, не стоит удивляться такому "молниеносному волеизъявлению" - ведь оккупанты не менее молниеносно "нарисовали" необходимые цифры своим марионеткам: Пушилину 60,9% голосов, Пасичнику – 68,4%.

"Действительно, для этого фарса главное не как голосуют, а кто считает", – подчеркнули в спецслужбе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко прокомментировал "выборы" в "ДНР".