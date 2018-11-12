Журналистка лишилась работы из-за того, что провела день с Порошенко

12 ноября 2018, 21:09

Сотрудница СМИ уверяет, что с ней расторгли договор о сотрудничестве.

Журналистка считает, что неудобный вопрос президенту навсегда изменил ее жизнь / Фото: Facebook/Марина Барановская

Украинская журналистка Марина Барановская, прославившаяся тем, что провела день с президентом Украины Петром Порошенко, заявила, что ее уволили из издания "Детектор медиа" после того, как она задала неудобный вопрос главе государства.

"Отношение руководительницы "Детектор медиа" к моей работе и ко мне лично изменилось радикально и резко после того, как в конце февраля этого года я пришла в Мыстецький арсенал на пресс-конференцию Петра Порошенко и спросила, как он, президент-олигарх, чувствует себя в президентском кресле в стране, где люди выживают, а не живут. И не чувствует ли он ценностные несоответствия между самим собой и ситуацией в Украине", - написала Барановская в Facebook.

Президент тогда ответил журналистке, что его жизнь — не сахар, а затем пригласил ее провести с ним день, чтобы она в этом убедилась.

Барановская заявила, что в конце сентября с ней в одностороннем порядке расторгли трудовой договор. Женщина отметила, что это произошло на законных основаниях, так как она сотрудничала с редакцией в качестве физического лица-предпринимателя.

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Экс-сотрудница СМИ рассказывает, что она сотрудничала с "Детектор Медиа" с 2010 года, и до определенного времени к ней не было претензий со стороны шеф-редактора Натальи Лигачевой.

"Об этом вопросе и ответе написали все украинские СМИ. И не только украинские. Мне действительно удалось провести день с Порошенко и об этом — мой документальный фильм "Один день с президентом"", — заявила женщина, отметив, что считает своим долгом отдельно поделиться своим видением ситуации, сложившейся после ее вопроса к Порошенко.

Барановская созналась, что сейчас находится в поиске работы, но пока безрезультатно.

Напомним, супруга Юрия Луценко и нардеп из фракции "БПП" Ирина вытолкала беременную журналистку телеканала "24" из-за неудобного вопроса по поводу недавних ругательств, прозвучавших из уст генпрокурора Украины в адрес нардепа Егора Соболева.

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работа Петр Порошенко СМИ журналистка
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