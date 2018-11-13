"Выборы" на Донбассе: среди наблюдателей оказался венгерский политик из "Йоббика"

Венгерский политик приезжал на "выборы" в "ЛНР" / Фейсбук Л.Непоп

Представитель венгерского областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, члена партии "Йоббик" Гергьо Тамаш Шаму (Саму) принимал участие в "выборах" в ОРДЛО в качестве наблюдателя.

Как заявила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, венгерские власти должным образом отреагировать на участие Шаму в "наблюдении" за псевдовыборами на оккупированном Донбассе, написала она в Facebook.

"В связи с информацией об участии члена партии "Йоббик", представителя областного совета Бекеш в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы Гергьо Тамаша Шаму в так называемом "наблюдении" за фейковыми выборами на востоке Украины обратилась к председателю партии "Йоббик", областного совета Бекеш и Министерства внешней экономики и иностранных дел Венгрии", - подчеркнула посол.

По ее словам, такие действия венгерских политиков заслуживают сурового осуждения и надлежащей реакции с тем, чтобы предотвратить их повторение.

"Такое поведение в погоне за популярностью, забывая о почти ежедневных потерях от продолжающейся российской агрессии среди украинских граждан, в том числе венгерской национальности, не только нарушает украинские законы и международные правовые нормы, но и просто глубоко безнравственно", - добавила Непоп.

Напомним, ранее СМИ рассказали, кто получит реальную власть в "ДНР".