"Ты, ублюдок, попал": во Львове маршрутчик устроил скандал с подростком

Во львовской маршрутке произошел скандал / Скриншот

В микроавтобусе маршрута №13 Львова водитель в агрессивной форме потребовал от подростка оплатить проезд, при этом он применял к молодому человеку меры физического воздействия, а также грубо его оскорблял.

Скандал возник из-за того, что парень решил воспользоваться льготой при проезде в общественном транспорте. При этом водитель маршрутки потребовал от молодого человека оплаты наравне с другими пассажирами, при этом он попытался вытолкнуть ученика из автобуса.

Отметим, что очевидцы инцидента засняли видео со скандалом и выложили его на YouTube.

Напомним, ранее в Черновцах полицейский жестоко избил водителя из-за неправильной парковки.