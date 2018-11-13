"Ты, ублюдок, попал": во Львове маршрутчик устроил скандал с подростком

Молодой человек решил воспользоваться льготой при проезде в общественном транспорте.
В микроавтобусе маршрута №13 Львова водитель в агрессивной форме потребовал от подростка оплатить проезд, при этом он применял к молодому человеку меры физического воздействия, а также грубо его оскорблял.
Скандал возник из-за того, что парень решил воспользоваться льготой при проезде в общественном транспорте. При этом водитель маршрутки потребовал от молодого человека оплаты наравне с другими пассажирами, при этом он попытался вытолкнуть ученика из автобуса.
Отметим, что очевидцы инцидента засняли видео со скандалом и выложили его на YouTube.
Напомним, ранее в Черновцах полицейский жестоко избил водителя из-за неправильной парковки.