В Севастополе возобновили грозящую Херсонесу разрушением стройку

Скандальную стройку уже начали и ликвидировать не планируют / Фото: Форпост

В Севастополе энергопредприятие заказало строительство двух кабельных линий электроснабжения для подключения скандального строительства квартала "Марина Де Люкс", возводящегося на землях археологического заповедника Херсонес Таврический.

Как сообщает ресурс Форпост, компания-застройщик связана с пророссийским губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

Журналисты обнаружили сообщение о приобретении электрокабелей на ресурсе госзакупок. Отмечается, что днем ранее прокуратора города сообщила о наличии судового решения, запрещающего строительство возле Херсонеса. В ведомстве констатировали, что возведение данного элитного квартала спровоцирует разрушение объекта культурного и исторического наследия.

Авторы материала утверждают, что губернатор Овсянников назвал "бредом" информацию о своих связях с застройщиком. Однако журналисты выяснили, что компания получала у города ряд выгодных тендеров, которые принесли владельцам колоссальную выгоду.

Отмечается, что скандальная стройка могла бы и не начаться. Но в суд была подана формальная апелляция, которая сделала возведение жилого квартала возле Херсонеса возможным. Журналисты считают, что строители не просто так заказали кабели для продолжения строительства. Они не сомневаются, что если здания будут возведены, то сносить их никто не будет, скорее разрушится археологический заповедник.

Напомним, крымский писатель Платон Беседин, который активно поддерживал аннексию полуострова, признал, что ситуация в аннексированном Россией Севастополе напоминает реалии лихих 90-ых