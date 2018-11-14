Чорновил сравнил сходивших на "выборы" жителей Донбасса с гражданами нацистской Германии

Тарас Чорновил считает жителей Донбасса молчаливыми соучастниками преступлений / Главред

Экс-депутат Верховной Рады, политолог Тарас Чорновил считает, что местное население Донбасса является соучастником псевдовыборов, поскольку одни пошли и проголосовали, а другие, хоть и остались дома, не показали свой протест.

"Когда пала нацистская Германия, встал очень серьезный моральный вопрос о вине и ответственности, и о наказании. Если их разделить на три категории, мы можем их применить к тем людям, которые остались на Донбассе. Не сотрудничают с украинскими спецслужбами, не действуют диверсантами у врага, а спокойно там живут, условно говоря, не совершают преступлений, не идут в окопы стрелять по ВСУ, но "всецело одобрям-с". "Мы поддерживаем оккупацию", "мы пойдём проголосуем"" "да, нас обманули", "да, мы боимся власти" и еще там что-то", - сказал он в эфире одного из политических телевизионных шоу.

Политолог заявил, что жителей Донбасса можно сравнить с гражданами Германии со времена нацизма, которые не принимали активное участие в преступлениях против человечества, но молчаливо поддерживали.

"Так вот, в этой ситуации то, что было тогда сказано достаточно хорошо касательно немцев, которые были под нацизмом, которые не пошли в антифашистские подполья и там не погибли, а просто так жили: "Мы ж простые немцы, нам сказали идти стрелять, мы и пошли стрелять" – вина падает на всех, кто там остался, кто смирился, и кто даже молчаливо тупо это поддерживал. Даже те, кто не пошли на те выборы голосовать, но тихонечко не выступили против, не сделали никаких заявлений, не перешли в Украину, а там мирились с этим и жили – они виновны по определению", – заявил Чорновил.

Напомним, ранее Чорновил заявил, что поведение народного депутата от БПП Мустафы Найема и его родного брата, адвоката Маси Найема не оставляет сомнений в том, что за свою активность они получают деньги.