"Откровенные наемники": Чорновил назвал братьев Найемов проплаченными агентами

Тарас Чорновил считает, что действия братьев Найемов щедро оплачиваются / Главред

Известный украинский политолог Тарас Чорновил заявил, что поведение народного депутата от БПП Мустафы Найема и его родного брата, адвоката Маси Найема не оставляет сомнений в том, что за свою активность они получают деньги.

"Вспомните дело об убийстве Ноздровской. Вспомните, братья Найемы словно копытами рыли землю, простите. Во что они тогда превращали дело погибшей, хорошего и доброго человека. Провалились их дела", - заявил эксперт в эфире телеканала Прямой.

По словам Чорновила, братья Найемы пытаются ухватиться за информационный повод, чтобы начать свою активную деятельность по критике власти. Он добавил, что сейчас адвокат и нардеп используют в собственных целях смерть активистки из Херсона Екатерины Гандзюк.

"У меня есть предположение. Чтобы не было судебного иска – у меня доказательств нет, но есть предположение, что не за просто так. Это, простите на слове, откровенная агентура и откровенные наемники. Отсюда у них такая бурная реакция", - сказал политолог.

Напомним, юрист Маси Найем заявил, что генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления в парламенте соврал о том, что похоронами Екатерины Гандзюк занимается партия "Народный фронт".