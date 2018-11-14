Эксперт предложил властям Украины дойти до Красной площади с блицкригом

Тарас Чорновил / Главред

Политический аналитик и эксперт по вопросам международной политики Тарас Чорновил высказался о том, что украинские власти должны провести блицкриг в качестве возможных ответных мер (в переводе с немецкого: "молниеносная война" − "Главред") на недавние "выборы" главарей террористических группировок "Л/ДНР".

Свое мнение он высказал в эфире телевизионного канала ZIK. "Занять эти территории [временно оккупированные районы Донбасса − "Главред"] мы не можем по одной причине — потому что закончить блицкриг необходимо не в Донецке, а на Красной площади в Москве", — заявил Чорновил.

Однако он полагает, что официальный Киев на данный момент все же не готов к блицкригу, поэтому и вынужден действовать, используя дипломатические каналы и политику санкций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Чорновил сравнил сходивших на "выборы" главарей "Л\ДНР" жителей Донбасса с гражданами Германии времен Третьего Рейха.