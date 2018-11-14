Эксперт сказал, чего Россия может добиться односторонним признанием "Л/ДНР"

14 ноября 2018, 09:06

РФ не нужны Луганская и Донецкая области, отметил аналитик.

Эксперт полагает, что Россия, в одностороннем порядке признав
Россия, в одностороннем порядке признав "Л/ДНР", может добиться замораживания конфликта на Донбассе, полагает эксперт / Reuters

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что односторонним признанием самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Российская Федерация может добиться замораживания конфликта на Донбассе.

России нужны не Луганская и Донецкая области, а вся Украина, рассказал эксперт в интервью "Главреду".

"Москве необходим раздражитель в качестве "ЛНР" и "ДНР", непризнанных республик, для постоянного психологического и военно-политического давления на Украину", — отметил собеседник.

По его словам, таким образом Москва пытается помешать евроинтеграционным процессам Украины, ее движению в сторону Европы, а также заблокировать продвижение страны в сторону НАТО.

Читайте такжеЭксперт сказал, сколько Россия вложила денег в "ДНР" и "ЛНР" за пять лет"Вспомните, на Валдайском форуме Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) сказал, что никогда не допустит того, чтобы Украина стала членом НАТО, и чтобы на украинской территории были размещены военные базы Североатлантического альянса. Это и является основной задачей РФ...", — полагает аналитик.

Ранее журналист Денис Казанский выразил мнение, что боевики "ДНР" и "ЛНР" на самом деле воюют за то, чтобы стать отдельными районами Донецкой и Луганской областей в составе Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс ДНР Россия ЛНР Дмитрий Снегирев Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:03
Путин присвоил Диме Билану звание Заслуженного артиста России
11:00
Нет отопления: в центре Киева местные жители перекрыли дорогу
10:56
Ветерана АТО нашли повешенным в лесу на окраине Варшавы
10:41
Девушка дня Instagram: соблазнительная блондинка Тара Линн Вентура Фото
10:30
На Запорожье погибли трое маленьких детей, опубликованы фото с места трагедии
10:19
В Европейском банке назвали факторы, угрожающие украинской экономике
10:00
"Репетиция зимы": Киев припорошил первый снег Фото Видео
09:41
Тизер и дата появления на экранах последнего сезона "Игры престолов": опубликовано видео
09:32
Под Ичней на подорванном арсенале нашли "Фантом", опубликовано фото Видео
09:31
Путин готовит Украине молдавский вариант мнение
09:15
У Порошенко не смогли найти договор, подписанный им с патриархом Варфоломеем
09:06
Эксперт сказал, чего Россия может добиться односторонним признанием "Л/ДНР"
08:41
За убийством Захарченко стоял олигарх из окружения Януковича — журналист Видео
08:37
Эксперт предложил властям Украины дойти до Красной площади с блицкригом Видео
08:19
"Улыбка, каблуки, дорога": Вера Брежнева раскрыла подробность из личной жизни Видео
08:15
Порошенко пора определиться - он реальный мальчик или сказочный персонаж мнение
08:01
"Можно доиграться": эксперт спрогнозировал судьбу украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"
07:59
Журналист раскрыл, за что на самом деле воюют боевики "ДНР" и "ЛНР" Видео
07:37
"Мимимишное фото": Ани Лорак показала селфи в кокетливой позе Видео
07:35
"Искать золото Полуботка". Эксперт оценил работу "Нафтогаза" в судах против "Газпрома"
07:23
День работников радио телевидения и связи: прикольные поздравления в прозе, стихах и открытках Фото
07:18
Россия с помощью Крыма и Донбасса сделала Украину "калекой" — историк Видео
07:14
Володимир В’ятрович: Декомунізація на Донбасі має відбутися швидко, одразу після звільнення від російської окупації
06:57
Как Нафтогаз ярко "отымел" украинцев мнение
06:35
В Сети запустили сайт, рассчитывающий, сколько человеку осталось жить Видео
06:18
В Украине разрешили продавать препараты из марихуаны Видео
06:03
50 миллиардов гривен: кто и когда в Украине получит субсидии на руки Видео
05:41
"Путину подпалили хвост": эксперт объяснил, как Кремль приближает распад России
05:04
"Красавец мужчина": Виталий Козловский похвастался прессом
04:59
Суд продлил арест обвиняемым в убийстве Дениса Вороненкова Видео
04:25
"Москва не откажется от терактов": генерал-разведчик предупредил о провокациях накануне выборов
04:02
Звезда "50 оттенков серого" засветила соски в полупрозрачном платье Фото
03:30
Прошла любовь. Девушка отсудила у своего экс-жениха деньги за обручальные кольца
03:07
"Библейская война": в Израиле раскрыли предсказание о скором конце света Фото Видео
02:53
"Просто клоунада": политолог объяснил, откуда возникло такое внимание к отъезду Продана из Украины
02:24
"Россия хочет угрожать": Вятрович спрогнозировал будущее РФ после смерти Путина
01:59
Украинский рэпер выпустил песню о российских фейках "Шо там у хохлов" Видео
01:38
Сборную Украины по хоккею возглавил новый тренер Видео
01:16
"Какой смысл?": Москва опровергла обвинения во взломе системы GPS на учениях НАТО
00:54
Сеть умилил трейлер фильма "Покемон. Детектив Пикачу" Видео
00:40
"Мы показали, кем вы являетесь": Соколова ответила Приходько из-за обвинений в заказном интервью Видео
00:18
Чорновил сравнил сходивших на "выборы" жителей Донбасса с гражданами нацистской Германии
13 ноября, вторник
23:51
Встретившиеся с Порошенко иерархи УПЦ МП опасаются раскрывать свои имена
23:25
"Аж екнуло": Астафьева показала сцены 18+ со съемок "Свингеры-2"
23:22
Украина больше не верит ни в какие соглашения с РФ - МИД
22:59
"Еще 20 лет поработает": стало известно, как "Северный поток-2" повлияет на украинскую ГТС
22:39
В Севастополе возобновили грозящую Херсонесу разрушением стройку
22:35
"Секс и прогулки": топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь
22:21
В "Украинском доме" Порошенко провел встречу с частью иерархов УПЦ МП - СМИ
22:02
Автор скандального ролика "Топаз, дай команду" стал гражданином России Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять