Эксперт сказал, чего Россия может добиться односторонним признанием "Л/ДНР"

Россия, в одностороннем порядке признав "Л/ДНР", может добиться замораживания конфликта на Донбассе, полагает эксперт / Reuters

Сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев считает, что односторонним признанием самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Российская Федерация может добиться замораживания конфликта на Донбассе.

России нужны не Луганская и Донецкая области, а вся Украина, рассказал эксперт в интервью "Главреду".

"Москве необходим раздражитель в качестве "ЛНР" и "ДНР", непризнанных республик, для постоянного психологического и военно-политического давления на Украину", — отметил собеседник.

По его словам, таким образом Москва пытается помешать евроинтеграционным процессам Украины, ее движению в сторону Европы, а также заблокировать продвижение страны в сторону НАТО.

Читайте такжеЭксперт сказал, сколько Россия вложила денег в "ДНР" и "ЛНР" за пять лет"Вспомните, на Валдайском форуме Путин (президент РФ Владимир Путин — Ред.) сказал, что никогда не допустит того, чтобы Украина стала членом НАТО, и чтобы на украинской территории были размещены военные базы Североатлантического альянса. Это и является основной задачей РФ...", — полагает аналитик.

Ранее журналист Денис Казанский выразил мнение, что боевики "ДНР" и "ЛНР" на самом деле воюют за то, чтобы стать отдельными районами Донецкой и Луганской областей в составе Украины.